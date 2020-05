Ex Ingeniero de la NASA crea un circuito de obstáculos para ardillas digno de American Ninja Warrior

Todo comenzó como un comedero para pájaros que se vendía en línea como "a prueba de ardillas", cuando en realidad nunca fue su función principal.

Mark Rober es un ingeniero que durante un tiempo trabajó para la NASA. A pesar de haber estado dentro de la administración de la aeronáutica y el espacio, su popularidad no llegó a través de la famosa corporación estadounidense. Mark se ganó el reconocimiento colectivo gracias a su inteligencia. Misma que fue mostrada por él en su canal de YouTube, que hasta la fecha tiene 11.6 millones de suscriptores. Recientemente, Rober posteó un video que lleva camino de ser el más reproducido de su canal. En solo 24 horas alcanzó las 8.7 millones de reproducciones.

Se trata de un comedero de pájaros, que al mismo tiempo es una especie de circuito de obstáculos para ardillas. La gran particularidad es que tiene un estilo del famoso programa de TV American Ninja Warrior. Según explica el mismo Mark todo comenzó hace aproximadamente 9 años. El ingeniero creó un comedero de pájaros, porque simplemente quería apreciar a los emplumados llegar a alimentarse a su jardín.

Situación que terminó sucediendo, pero aparte atrajo a otros invitados: las ardillas. Esto no le molestó para nada al ex empleado de la NASA. También disfrutada de los pequeños roedores. Pero llegó una situación que lo cambió todo. El artículo que había creado se vendía en Internet como un dispositivo "a prueba de ardillas". Dicha particularidad, aparte de no haber sido implementada por él, tiene un funcionamiento nulo. Las ardillas tienen acceso a la comida de los pájaros sin mucha dificultad.

Circuito a prueba de ardillas

Lo que lo motivó a hacer uso de su maravilloso ingenio y en realidad creó el comedero de pájaros a prueba de ardillas. En el video posteado en YouTube se aprecian una serie de obstáculos que las ardillas van asumiendo y los van superando. Es importante resaltar que las "pruebas" no le hacen daño a los roedores. Simplemente los alejan de la comida de las aves. Pero finalmente no logra el objetivo de alejar a las ardillas, solo les dificulta el reto que igual terminan completando.

Según lo dice en el mismo video, las ardillas pudieran ir directamente a la estación donde está la comida. Pudieran ir por el suelo y subir a través del tubo que sostiene la madera con la comida. Pero el mismo instinto de este animal lo empuja a ir por la parte arriba. Muy parecido a lo que hace en su habita, que es desplazarse por encima de las ramas de los arboles.

Al final, después de una semana de esfuerzo las ardillas logran llegar a la comida, superando unas atrapantes pruebas que no puedes dejar de disfrutar en el video a continuación.