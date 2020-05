Un estudio afirma que la mayoría de los diagnósticos médicos de Internet son errados

Investigadores australianos advirtieron a la población a acudir a los profesionales de la salud en el caso de sentir síntomas de cualquier enfermedad.

La llegada del Internet facilitó muchas actividades, Es cierto. Pero hay otras que, para que sigan siendo efectivas, necesita de algunos métodos de la vieja escuela. Es el caso de la medicina, su estudio no se puede tomar a la ligera, ni acudir al cualquier búsqueda de Google para superar alguna enfermedad.

Sin embargo es algo que está ocurriendo. Un gran número de personas siente algún mal funcionamiento en su cuerpo y acude al Internet. Es muy fácil: escribe los síntomas, se genera una búsqueda y emite resultados de un cúmulo de páginas. Pero esta modalidad no es recomendable, puesto que la mayoría de los sitios suelen no acertar el padecimiento real. Es obvio, se trata de un algoritmo, no de un médico que pasó años en una facultad.

Una investigación de científicos australianos determinó que el 80 % de las personas que habitan el país oceánico buscan información de salud en Internet. La idea de los expertos es revertir este fenómeno, pues de las búsquedas investigadas, solo acertaron el 36 %, reseñó el portal E&T.

Aspectos del estudio y la precisión del Internet

El estudio se basó en tres aspectos negativos de los diagnósticos. Lo principal es que los sitios web tienen poca credibilidad y no están asociados a organizaciones de buena reputación. Lo otro es que tiende a enviarte a tomar los medicamentos errados o ir hacia el profesional equivocado. Mientras que por último está el peligro de la seguridad de datos e información en los sitios no recomendados. En conclusión, después de estas consultas puedes quedar igual de enfermo y con archivos malware en tu PC.

Una de las autoras del estudio, Michella Hill, aseguró que en pequeñas excepciones, una búsqueda por Internet suele funcionar. Pero la idea es que esto no se sustituya por la acción de visitar a un profesional de la salud. Como siempre el Internet sirve de complemento, para ayudar a mejorar ciertas actividades