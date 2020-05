Estrenos de Netflix para junio: más de 50 títulos se suman al catálogo

Ya llegaron, ya están aquí los estrenos para este mes.

Aunque aún falten algunos días para que termine mayo, los estrenos de Netflix para junio ya están aquí, y sí, vienen grandes títulos y capítulos finales.

Series originales

13 Reasons Why: Temporada 4 (5/6/2020)

La graduación se acerca, y Clay y sus amigos luchan por mantener la delantera frente a los secretos que ponen en peligro su futuro.

RuPaul’s Drag Race: Temporada 12 (Próximamente)

Trece reinas, una corona. Ru y el equipo vuelven por otra temporada de batallas épicas, jueces de lujo y moda draglumbrante. ¡Enciendan los motores!

RuPaul’s Drag Race: Untucked!: Temporada 12 (Próximamente)

Las peleas. Los secretos. ¡La crítica brutal! Acompaña a las reinas de RuPaul's Drag Race tras bambalinas en su decimosegunda temporada.

5 películas que te sacarán una sonrisa y te harán relajarte Para una tarde contigo misma

The Sinner: Jamie (19/6/2020)

El detective Harry Ambrose investiga un espeluznante choque que lo conduce a uno de los casos más complejos y peligrosos de su carrera.

Historia de un crimen: La búsqueda (12/6/2020)

La misteriosa desaparición de una niña en un barrio lujoso de CDMX desentraña secretos familiares y revela cómo funciona el poder entre los más privilegiados.

The Politician: Temporada 2 (19/6/2020)

Traiciones, un triángulo amoroso y un candidato centrado en un solo tema se entrelazan en una campaña electoral para senador que Payton busca ganar a toda costa.

Fuller House: Episodios finales (2/6/2020)

Jimmy y Steph llegan con el bebé y pronto se zambullen en el mundo de la paternidad. A no desesperar: ¡en esta casa sobran las manos para ayudar!

Queer Eye: Temporada 5 (5/6/2020)

Los Fab 5 viajan a la histórica Filadelfia para transformar a un nuevo grupo de héroes cotidianos, desde un DJ muy trabajador hasta una estilista canina en aprietos.

Amar y vivir (26/6/2020)

Tras su regreso a casa del ejército, Joaquín es víctima de una tragedia que lo envía a Bogotá, donde conoce a la joven cantante Irene.

Reality Z (10/6/2020)

Durante el apocalipsis zombi, los participantes de un reality brasileño se atrincheran en un estudio de TV para salvarse el pellejo.

¿Me escuchas? (4/6/2020)

Tres amigas de un barrio de bajos recursos encuentran humor y esperanza en sus vidas mientras se enfrentan a relaciones tóxicas y familias disfuncionales.

De cita en cita: Temporada 2 (12/6/2020)

Seis nuevos solteros buscan el amor —o algo parecido— en una serie de primeros encuentros. ¿A quién elegirán para su segunda cita?

Marcella: Temporada 3 (14/6/2020)

Dieciocho meses después, Marcella vive en Belfast con otra identidad y se mueve por las entrañas de una familia mafiosa como agente encubierta.

Prepara el pañuelo: 5 películas dramáticas de Netflix que te harán llorar Para armar un maratón

Manjares divinos (24/6/2020)

Con ingredientes de un bosque mágico comestible, chefs principiantes deben preparar creaciones tan originales como deliciosas para impresionar a tres jueces de lujo.

F is for Family: Temporada 4 (12/6/2020)

Mientras Frank lidia con una visita no deseada de su padre, Sue descubre las maravillas del método Lamaze, y Bill se hace un nombre en la pista de hockey.

Estrenos de Netflix: llegan las Kardashian

Keeping up with the Kardashians: Temporada 1-2 (1/6/2020)

Las hermanas Kim, Kourtney y Khloé, con el apoyo incondicional de su madre Kris, se convirtieron en estrellas gracias a esta serie tan divertida como adictiva.

Modern Family, el final se acerca

Modern Family: Temporada 7 (2/6/2020)

Jay Pritchett y los suyos redefinen los valores familiares a medida que los chicos dejan el nido, surgen oportunidades laborales y descubren retos de ser padres mayores.

Modern Family: Temporada 8 (2/6/2020)

En la temporada 8, Luke y Manny terminan la escuela, Haley empieza una nueva carrera, Alex sigue en la universidad, Gloria y Claire enfrentan retos laborales, y más.

Modern Family: Temporada 9 (2/6/2020)

Mientras Phil tiene dificultades para impulsar su nuevo negocio de magia, Haley consigue un trabajo estresante y Manny va a la universidad.

Modern Family: Temporada 10 (9/6/2020)

Cambios de carrera. Contactos canadienses. Cuidados caninos. La familia extendida Pritchett-Dunphy-Tucker está siempre unida, en las buenas y las malas.

Las películas

5 sangres (12/6/2020)

Cuatro veteranos afroamericanos regresan a Vietnam décadas después de la guerra en busca de los restos de su líder… y un tesoro oculto. Drama bélico de Spike Lee.

Mujer Maravilla (26/6/2020)

Una princesa guerrera decide abandonar su hogar en una isla segura con la intención de poner fin a una devastadora guerra en el mundo exterior.

La buena esposa (1/6/2020)

Su marido está a punto de recibir un Premio Nobel y ella, que ha sido su fiel esposa por casi 40 años, lo acompaña. El esperado momento despierta recuerdos y reflexiones.

Adú (30/6/2020)

Tres historias transcurren en Melilla, en la frontera entre España y Marruecos, mientras los inmigrantes arriesgan sus vidas para cruzar el estrecho de Gibraltar.

La Red Avispa (19/6/2020)

En los noventa, espías cubanos se infiltran en grupos del exilio para evitar el terrorismo contra la isla, pero a un costo personal altísimo. Basada en una historia real.

Siente el ritmo (19/6/2020)

Después fracasar en Broadway, April regresa a casa y comienza a entrenar a un grupo inadaptado de jóvenes bailarinas para una competencia.

Nadie sabe que estoy aquí (24/6/2020)

La vida de Memo Garrido, un solitario ex niño cantante, da un vuelco con la llegada de Marta, que lo obliga a enfrentar su pasado y le da una oportunidad de redención.

Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (26/6/2020)

Dos cantantes pueblerinos aprovechan la oportunidad de cumplir su sueño: participar en la mayor competencia de canto del mundo. Con Will Ferrell y Rachel McAdams.

Tren a mi destino (19/6/2020)

Dos extraños se cruzan en un tren dirigido a Esmirna y entablan una relación basada en sus pasados románticos, turbulentos e inesperadamente entrelazados.

Baby: El aprendiz del crimen (30/6/2020)

Baby, un joven amante de la música, es el conductor de un tipo poco recomendable. Pero en esta última misión, todo está a punto de salirse de control.

Te recomendamos en video: