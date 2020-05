Espacio: China dejó caer toneladas de basura espacial sobre la atmósfera de la Tierra

Se trata del material más pesado que cae sobre nuestro planeta desde 1991. Se trata de un ingreso desde el espacio, no controlado. Más no significa que se trate de algo improvisado.

Un material desde el espacio, considerado basura, ingresó a la atmósfera de la Tierra el pasado lunes. Reportes informaron que se trata de un cohete chino identificado como Long March 5B. Se calcula que los restos de esta aeronave tienen un peso de 17,8 toneladas. Masa que lo convierte en el objeto más pesado en ingresar a nuestro planeta desde 1991. Por supuesto, sin contar, la terrible tragedia del Columbia en el 2003.

Científicos advirtieron que se trata de un ingreso no controlado por la estación espacial de China. Lo que no signifique que se trate de una improvisación. Desde la estación espacial china lo planificaron de esta manera por motivos de seguridad. Sin embargo tendrán un arduo trabajo intentando recolectar los restos, por distintas partes del mundo.

Reportes indicaron que algunas partes ya tocaron tierra sobre el territorio de Costa de Marfil. No hay peligro de un impacto que cause daños materiales o perdidas humanas. En la segunda parte de su ingreso desde el espacio se lleva a cabo de manera muy lenta. "En el peor de los casos el impacto te sacará de tu casa", escribió Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica.

Trayectoria desde el Espacio hasta la Tierra

McDowell relató a través de su cuenta de Twitter, la trayectoria de los restos del cohete. Manifestó que jamás había visto que una entrada de restos no controlados pasara por encima de tantos lugares urbanos. Realizó su ingreso por África, pasó por Sydney, New Calcedonia, Fiji. Después cruzó el continente para estar sobre algunas partes del territorio de los Estados Unidos como Malibú, en California y New York. Finalmente reportes fotográficos ubicaron algunas partes sobre Costa de Marfil.