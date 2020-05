Espacio: descubren el agujero negro más cercano a la Tierra, es cuatro veces más grande que el Sol

El espacio es un lugar misterioso y lleno de cosas que nos siguen sorprendiendo. Tal es el caso de un agujero negro cercano a nosotros.

El espacio es algo que la ciencia sigue investigando constantemente y como es de esperar, se siguen descubriendo incontables cosas impresionantes en este. Tal es el caso de lo que veremos hoy, con un agujero negro más grande que nuestro sol.

Cerca de la Tierra, más grande que el Sol

Los agujeros negros siguen presentando muchos misterios para la ciencia y es por eso que se siguen investigando constantemente.

Dentro de esas investigaciones, llegan a surgir distintos descubrimientos que resultan ser más que curiosos. Eso fue lo que justamente pasó cuando un grupo de astrónomos uso el telescopio MPG / ESO del Observatorio La Silla, en Chile.

Este grupo de investigadores se encontraba investigando un sistema de doble estrella conocido como HR 6819 y fue ahí que se dieron cuenta que había un objeto invisible que medía al menos 4 veces más que nuestro sol.

“Estábamos muy sorprendidos cuando nos dimos cuenta que este es el primer sistema estelar con un agujero negro que puede ser visto a simple vista.”

Fue lo que dijo el científico Thomas Rivinius del European Southern Observatory. Pero eso no es todo, pues no solamente este sistema cuenta con un agujero negro, sino que este es el agujero negro más cercano a nosotros del que tenemos conocimiento hasta la fecha.

De acuerdo a los investigadores, este agujero negro oculto en el HR 6819, este es uno de los primeros agujeros negros que se han encontrado que no interactúa violentamente con su entorno. Y es justamente por eso que el objeto es invisible, ya que la luz no puede escapar de su gravedad y al no interactuar con nada más, no hay manera de verlo.

Para poder encontrarlo, tomaron en cuenta las órbitas de las estrellas las cuales mostraron por medio de sus movimientos que había un objeto de enorme tamaño que no se podía ver en absoluto interactuando con el sistema.

Fuente: ESO.