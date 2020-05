Elon Musk: usuarios de Twitter creen que el multimillonario perdió la razón

El multimillonario Elon Musk comenzó a actuar más raro que de costumbre en Twitter y los usuarios temen por su estabilidad mental.

Recientemente Elon Musk comenzó a realizar una serie de publicaciones en Twitter que lo hicieron parecer que está perdiendo la razón pero ¿será que no solamente parece que la está perdiendo?

Perdiendo más que la razón

Las cosas no han pintado bien para Elon Musk desde hace un tiempo, pues hace tan solo unos días, Musk publicó en Twitter que querían que liberaran a América de la cuarentena, recibiendo muchas críticas de parte de casi todos los usuarios de la red social.

Pero las publicaciones que hizo después son mucho más raras. En la mañana del primero de mayo del 2020, Elon Musk publicó lo siguiente:

“Voy a vender casi todas mis posiciones físicas. No seré dueño de ninguna casa.”

Pero eso no es todo, ya que Elon cambió su foto por la portada del videojuego Deus Ex, el cual nos muestra a un futuro distópico controlado por la tecnología y en donde una plaga mortal está afectando a la humanidad.

Esto confundió a muchos usuarios ya que no muchas personas conocen este título, pues lo reconocen más por los juegos que Square-Enix hizo después: Deus Ex: Human Revolution y Deus Ex: Mankind Divided.

Pero ese mensaje vino seguido de otro un poco más raro, si es que eso es posible:

My gf @Grimezsz is mad at me — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

“Mi novia @Grimezsz está enojada conmigo.”

Cabe mencionar que hay una gran cantidad de personas que creen que esto es una broma o que la cuenta fue hackeada pero no se ha demostrado que ese sea el caso para ninguna de las dos opciones.

A pesar de eso, parece que tanto Elon Musk como Claire Elise Boucher (mejor conocida com Grimes) continúan juntos a pesar de los rumores que hay sobre una separación.

Algo curioso es que muchas personas se encuentran felices de que Elon Musk se encuentre pasando un mal momento. Pero eso ya sería otro tema muy a parte.