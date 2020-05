Elon Musk usa a The Matrix para promover a Trump y creadora de la trilogía lo insulta

Elon Musk parece que no se cansa de aparecer en los titulares. Ni tampoco se cansa de decepcionar a sus fans. Primero vimos lo que hizo para reabrir su planta de Tesla Motors a media pandemia y ahora hasta terminó siendo insultado por la creadora de The Matrix.

Es curiosa la evolución de esta última noticia. Así que es necesario explicar un poco de contexto. Durante los últimos meses, en pleno periodo preelectoral en Estados Unidos y con Donald Trump haciendo campaña para reelegirse; ha surgido un curioso meme que toma como punto de partida una clásica escena de The Matrix.

De acuerdo con The Guardian, Elon Musk presiona a los empleados para que rompan la cuarentena y vuelvan a trabajar a Tesla.

"Tomar la píldora roja" en los últimos meses, como reporta el Business Insider, se han convertido en un meme y una frase adoptada por los militanes de la extrema derecha republicana en Estados Unidos.

Esa ala cobijada por el partido republicano donde contiende el actual Presidente de los Estados Unidos para seguir su mandato. Y que tomó la escena como una alusión a un "despertar político verdadero".

Entonces, Elon Musk se unió a la tendencia, no se sabe con qué intenciones, y publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, con la popular frase, acompañado por un emoji de una rosa roja.

Este tuit fue rápidamente contestado por Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, manifestando su respaldo, ya que ella ya ha "tomado" la píldora.

Esto trajo como resultado que Lilly Wachowski, co-creadora de The Matrix les respondiera con un insulto directo a través de su propia cuenta de Twitter:

Fuck both of you

— Lilly Wachowski (@lilly_wachowski) May 17, 2020