Editor original de Dragon Ball asegura que la serie es "inútil para nuestras vidas"

Uno de los editores originales del manga manifestó que no vio sustancia o alguna enseñanza en las historia escrita por Akira Toriyama.

El primer número de Dragon Ball fue publicado en 1984 por Akira Toriyana. Cuando fue convertido en Animé se convirtió en una de las series más famosas de la historia. Durante los más de 30 años de recorrido de la franquicia, los fanáticos alrededor del mundo han reído, llorado y se han emocionado con las aventuras de Goku y los guerreros Z, pero hay quienes piensan que la historia no tiene un trasfondo para analizar. Es decir que se trata solo de un pequeño niño adicto a las peleas.

Se trata de uno de los editores originales del manga, Kazuhiko Torishima. El japonés reconoció en una vieja entrevista, que la historia no tiene sustancia. Manifestó que cuando comenzó a leer, el argumento iba bien, pero a medida que avanzaba su éxito el contenido iba decreciendo. "No hay nada que puedas aprender leyendo Dragon Ball. No es una lección en la vida, es inútil en nuestras vidas. La historia es estúpida y es solo un cómic divertido. Y eso está bien", dijo. Agregó que durante la saga de Pilaf, sobre el final, la serie se tornó peor de lo que él esperaba. Pero resaltó que el éxito que obtuvo en los jóvenes, fue guiando el camino de los argumentos.

Con sus palabras, el editor no hizo una critica destructiva de lo que escribió Akira Toriyama. En cambio lo que hizo fue centrarse en la simpleza de los personajes, pues a su pensar, allí estaba el éxito. Manifestó que impulsó la habilidad artística de Toriyama para lograr peleas innovadoras en la serie, con el propósito de sobresalir sobre otros mangas.

A pesar de las palabras de Toroshima, muchos de los fanáticos encuentran emociones que superan lo simple. Si es cierto la trama de toda la historia se centra en el deseo de pelea del Saiyajin. Sin embargo existen momentos en los que ese pequeño de otro planeta muestra sentimientos parecidos a los de un ser humano común. Es obvio, debido a que su crianza fue en el planeta Tierra, rodeado de otros humanos. Además en muchas etapas de Dragon Ball, mientras Goku fue niño, las peleas eran más apuntando a la justicia. Después fue desarrollando más su adicción a las batallas.