Dragones Azules: ¿cuál es la verdad detrás de estos misteriosos animales?

Hace poco se comenzaron a avistar extrañas criaturas llamadas Dragones Azules en Estados Unidos pero ¿son realmente peligrosos para los humanos?

Hace poco se reportaron avistamientos de dragones azules en Estados Unidos, y aunque la vida de las personas realmente no corre peligro, si es un avistamiento muy raro.

No son reptiles, son dragones azules

Lo primero que viene a nuestra mente al pensar en dragones azules es la imagen de un grupo enorme de reptiles voladores gigantes que lanzan fuego por la boca y atemorizan a toda la población en Estados Unidos.

Sin embargo la realidad es muy distinta y es por eso que podemos ver que los dragones azules son babosas que tienen una apariencia muy peculiar.

Estos pequeños animales han comenzado aparecer en Estados Unidos y gracias a su nombre y a su extraña apariencia, las personas que los ven les tienen mucho miedo. Y aunque no parezcan muy peligrosos por su pequeño tamaño, si pueden causar mucho daño.

Estos se han comenzando a ver principalmente en las costas nacionales de Padre Island y las mismas autoridades han comentado que si las personas las ven, lo mejor que pueden hacer es mantener la distancia y admirarlas, ya que son criaturas muy raras.

Le problema con estos animales tan pequeños es que se alimentan de medusas azules y es gracias a ello que se quedan con parte de sus células punzantes, lo que hace que, a su vez, el piquete de los dragones azules sea mucho más doloroso que el de una medusa azul.

No, no son animales amistosos ni animales que puedas tener de mascota, son la muestra de que la naturaleza es muy extraña y que hay cosas que la mayoría de nosotros aún no conocemos.

Aún así, cabe aclarar que estos animales no nos ponen en riesgo como especie ni mucho menos. Son solamente avistamientos curiosos de una animal que no se mete con nosotros si nosotros no lo molestamos primero.