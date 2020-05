Twitter marca cuenta de Donald Trump como información dudosa y él los acusa de manipular elecciones

Donald Trump es un personaje que durante años explotó el uso de su cuenta personal de Twitter como una herramienta para impulsar su imagen y manipular la información a su favor.

Durante todo ese periodo al red social se mostró siempre ausente y se contuvo incluso de suspender la cuenta del mandatario; a pesar de las claras y recurrentes violaciones contra las reglas de uso. Se necesitó de un empleado despedido para que se hiciera justicia. Pero luego no pasó nada, hasta ahora.

Durante las últimas horas fuimos testigos a nivel global de un choque inesperado entre el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los administradores de Twitter.

Todo luego de que el mandatario publicara esta serie de mensajes en contra del posible proceso de voto por correo para elegir al próximo representante del poder ejecutivo:

Como puede observarse cada tuit viene acompañado por una advertencia generada automáticamente. En donde la red social redirige a un apartado donde se muestra la información real y no manipulada sobre ese proyecto. Señalando directamente que Donald mintió.

En otras palabras, Twitter marcó la publicación de Trump como información manipulada. Y esto hizo que el Presidente explotara, llegando incluso al grado de acusar a la plataforma de intentar interferir con las elecciones de este año:

….Twitter is completely stifling FREE SPEECH, and I, as President, will not allow it to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020