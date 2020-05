Disney: un hilo de Twitter clasifica todas las canciones en 18 categorías

Las canciones de Disney nos han hecho emocionarnos y cantar a todo pulmón. Y alguien decidió categorizarlas todas en un hilo de Twitter.

Disney podrá ser una corporación que quiere conquistar el mundo por medio de compras de absolutamente todo, pero no cabe duda de que nos ha dejado momentos muy divertidos. Es por eso que alguien se dio a la tarea de clasificar todas la canciones de Disney en un hilo en Twitter.

Un análisis muy profundo

Es bien sabido que Disney cuenta con canciones impresionantes en sus películas. Algunas son motivadoras, otras cómicas y tenemos también algunas tristes. Pero parece que hay más maneras de clasificarlas, pues al parecer solo hay 18 tipos de canciones en las películas de Disney. Todo lo sabemos gracias a Justin McElroy.

ESTA ES LA PELÍCULA (26 canciones)

Es el resumen sobre la trama de la película y por lo general se canta el inicio, exceptuando a la Bella y la Bestia y Pocahontas. Por lo general se canta por personajes menores o secundarios.

YO QUIERO (26 canciones)

Este tipo de canciones las cantan los protagonistas con algunas excepciones. Siempre son un monologo o se cantan a animales. Excepciones a esta regla es Frozen, Frozen 2 y Ralph Breaks the Internet, en donde las cantan personajes secundarios.

SOY EL VILLANO (18 canciones)

La cantan siempre los villanos, menos Cruella De Vil, quien obtiene la canción desde fuera. Siempre viene después de la canción de YO QUIERO y expresa el deseo de los villanos, aunque también se burlan de los protagonistas.

DEBERÍAMOS ACOSTARNOS (17 canciones)

Nunca pasan durante el primer tercio de la película pero se cantan por lo general en dueto y el motivo principal es terminar empiernados.

ANÍMATE NIÑO/NIÑA (17 canciones)

Siempre la cantan personajes menores y secundarios que sienten afecto por el protagonista. El tema es positivo y a veces hay incluso una coreografía. El más claro ejemplo es Bajo del Mar.

ASÍ SOY (21 canciones)

Aquí un personaje expresa lo que lo motiva, quien es y lo que lo hace feliz, por lo general se canta en un tono presumido por el protagonista o personaje secundario.

ASÍ SOMOS (18 canciones)

Es básicamente lo anterior pero con un grupo de personajes, como los 7 enanos. Por lo general se canta muy al inicio de la película. Casi siempre es sobre un grupo de trabajadores o que buscan algo en especial.

ASÍ SON ELLOS (13 canciones)

Casi siempre la canta una persona o un grupo que no se ven, pues se habla de un tercero o de un par de amigos. Hay muchos elementos de montaje.

TODO VA A ESTAR BIEN (17 canciones)

Es la versión melancólica de ANÍMATE NIÑO/NIÑA y aquí se intenta dar esperanza aunque pueda contener un poco de duda. El tono es cálido y tranquilo. Nunca hay un baile involucrado y la canta el personaje de apoyo que ayuda al principal.

¡ES HORA DE BAILAR! (11 canciones)

Corta y al punto, pero nunca se inicia por el personaje principal. Si el personaje principal está en el baile es porque el baile está alrededor de este y no por decisión propia. Ocurre alrededor de la mitad de la película.

MONTAJE (13 canciones)

No había montajes antes de Hércules y aunque el autor dice que no hay buenas canciones de montaje, eso es completamente debatible. Aquí se resumen grandes acciones en poco tiempo.

PEQUEÑOS CORTOS (13 canciones)

Canciones que están en cortos animados de Disney que muy pocos recuerdan o vieron.

¡GANAMOS! (8 canciones)

Nunca la canta el protagonista y siempre es para celebrar que algo salió bien o que se llegó a un final satisfactorio. Curiosamente hay 3 canciones de Winnie Pooh aquí.

ES HORA DE LA NATURALEZA (8 canciones)

Enfocadas en su totalidad a la belleza de la naturaleza, nunca sobre un individuo. Por lo general son cortas y duran lo que dura una escena.

UN PERSONAJE DE UNA NOTA (7 canciones)

Son para presentar a personajes que tienen una personalidad muy marcada y que no son muy importantes en la historia. Es una versión de YO QUIERO de personajes que nadie quiere.

CANCIÓN DE LAS DROGAS (7 canciones)

La manera en que los animadores presumen que saben hacer bien su trabajo. No tienen peso en la historia pero siempre es muy psicodélico todo y parece un viaje de drogas o de mucho alcohol.

LECCIONES DE VIDA (6 canciones)

Una canción que intenta enseñar algo al espectador, tratando de dar siempre un mensaje positivo al espectador. Aquí está la favorita de muchos: Hombres de Acción de Mulan.

PROBLEMATICAS (6 canciones)

Un grupo de canciones que fue complicado meter en cualquier otra categoría. Básicamente es eso.