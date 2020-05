Coronavirus: detectaron el virus en la leche materna

Un grupo de virólogos manifestó haber hallado partículas del coronavirus en la leche materna. No se ha confirmado que se transmita a través del proceso de lactancia.

El coronavirus se ha convertido en uno de los grandes retos para la medicina en los últimos tiempos. A medida que avanzan las horas se van realizando descubrimientos de como trabaja el virus y las partes del cuerpo en las que se hace presente. Recientemente un grupo de virólogos alemanes, aseguraron la presencia de COVID-19 en la leche materna.

El portal del diario El Universal de México, reseñó que los científicos analizaron el líquido de la lactancia de dos mujeres infectadas y sus bebés. Tras hallar las partículas del virus en la leche, se le hicieron las pruebas a las madres y sus hijos. En todos los casos resultaron positivos por coronavirus.

Lo que todavía no se pudo determinar es si los recién nacidos se contagiaron por el contacto físico, o por ingerir la leche proveniente de sus madres. Los científicos aseguran que la mayor probabilidad es que haya sido por la cercanía. De hecho, desde que le fue diagnosticada la enfermedad, comenzó a usar cubrebocas y aumentó la higiene personal. No suspendió el proceso de lactancia.

"Nuestro demuestra que el COVID-19 puede estar presente en la leche de mujeres lactantes con infecciones agudas. Pero no sabemos con que frecuencia ocurre. Tampoco sabemos si los virus que se encuentran en la leche son infecciosos y pueden ser transmitidos al bebé", dijo Jan Munch, parte del grupo de virólogos. Las declaraciones fueron reseñadas en el portal antes citado.

La lactancia continúa a pesar del contagio por coronavirus

Desde que la noticia se hizo pública y los médicos no pudieron comprobar el contagio, el proceso de lactancia no se detuvo. Médicos alrededor del mundo manifiestan que este proceso sigue siendo el más efectivo para la salud de los neonatos. "Hasta el momento no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus. La lactancia materna sigue vigente aún en este contexto", dijo Guadalupe Mangialavori. La doctora antes citada es coordinadora del área de nutrición de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez en Argentina.

Según publicó la agencia de noticias Telam, Mangialavori resaltó las características positivas de la leche materna. Remarcó la manera en como el líquido genera anticuerpos y las capacidades nutricionales que contiene. Además de la importancia que esto tiene en la historia clínica del bebé.