Coronavirus: expertos afirman que la vacuna no estaría lista para septiembre de 2020

La pandemia global por el Coronavirus Covid-19 ha mantenido su evolución firme y alarmante en todo el planeta. En América Latina acaba de acumular medio millón de casos confirmados y todo parece complicarse en esta región cada día.

Mientras, en el Reino Unido surgió un pequeño motivo de esperanza, con el anuncio por parte de su Secretario de Negocios, Alok Sharma, sobre múltiples pruebas exitosas con una vacuna experimental; desarrollada con ayuda del laboratorio AstraZeneca, el Imperial College London y la Universidad de Oxford.

El punto de ansiedad mundial se detonó cuando el funcionario afirmó que estarían preparando todo para tener 30 millones de dosis listas para el mes de septiembre de 2020.

Sin embargo la comunidad científica de Inglaterra ha reaccionado casi de inmediato. Señalando la importancia de realizar más pruebas de seguridad antes de producir vacunas en masa.

Incluso, un propio investigador del Imperial College London, llamado Peter Openshaw, en entrevista para Sky News, ha manifestado que sería poco probable cumplir con la meta de producción anunciada:

Es realmente bueno tener estos objetivos. Aunque es posible que en realidad para el otoño sepamos si estas vacunas serán efectivas, tenemos que realizar los ensayos de campo adecuados, y hasta que no se realicen, no sabremos si son completamente seguras las vacunas o no.

En el desarrollo de vacunas se necesita tiempo para realizar los ensayos, debe hacer un seguimiento de las personas a largo plazo para estar absolutamente cerciorados de que son seguras.