Coronavirus: en Singapur un robot te recuerda mantener el distanciamiento por el COVID-19

El gobierno de Singapur adoptó la medida para generar consciencia en las colectividad. El robot emite un mensaje a modo de troleo manifestando que los humanos son mortales.

Todo lo que suma es bienvenido. En medio de la emergencia sanitaria que generó el coronavirus, los gobiernos se las ingenian para mantener a la población dentro de casa. La idea que solo salgan a la calle quienes están dentro de las actividades esenciales. Pero quienes tienen que abandonar la cuarentena, es necesario que sigan las recomendaciones al pie de la letra. Mantener la distancia de más de un metro, utilizar cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

Para esos recordatorios el gobierno de Singapur ejecutó una particular idea. Lanzó a la calle al robot Boston Dynamics, bautizado como Spot. El cuadrupedo mecánico se pasea por las plazas de la ciudad recordando a los ciudadanos a mantener el distanciamiento.

Pero no se trata de un simple mensaje. Además lo hace con sentido del humor. Spot les recuerda a las personas que él es un robot y no se puede contagiar de coronavirus. Pero las personas que no respeten las recomendaciones si están expuestas al virus y como son mortales, les espera lo peor.

Mejoras para Spot durante el último año

Al dispositivo de cuatro patas le hicieron mejoras significativas y ahora está al servicio del gobierno, a través de su agencia tecnológica. Le agregaron una cámara frontal y trasera, para evitar que choque contra los objetos que se encuentra en el camino. "Estas cámaras no podrán rastrear o reconocer individuos específicos, y no se recopilarán datos personales", aseguró la agencia, según reseñó el portal Gizmodo.

Señaló el portal antes citado que este modelo de Spot trabaja con un software desarrollado por GovTech. Uno de los propósitos es medir la cantidad de personas que se juntan en un determinado momento. Estará a prueba bajo las mismas funciones hasta el 22 de mayo.