Coronavirus: monos roban la sangre infectada de humanos

Comienza un nuevo episodio en la lucha contra el coronavirus, pues un acto de parte de un grupo de monos en la India podría causar que el virus se propague de una manera distinta.

De acuerdo al doctor SK Garg, un funcionario de lato rango del Meerut Medical College en la India, un grupo de monos lo atacó mientras transportaba muestras de sangre de pacientes que habían dado positivo al COVID-19.

Pero el ataque no se quedó solo en eso, sino que los monos en cuestión se robaron las muestras de sangre que SK Garg transportaba y huyeron con ellas.

Incluso hay un video en donde se puede ver al mono en la cima de un pequeño árbol después de haber robado las muestras de sangre.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2

— Ishita Bhatia (@IshitaBhatiaTOI) May 29, 2020