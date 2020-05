Coronavirus: hablar en voz alta puede mantener el virus en el aire por 14 minutos, revela estudio

Una nueva investigación revela que el Coronavirus Covid-19 puede mantenerse activo en el aire por un cuarto de hora si un contagiado habla en voz alta.

La pandemia global por el Coronavirus Covid-19 se mantiene activa en el mundo. A la par que las comunidades científicas y médicas siguen trabajando en comprender el comportamiento de la enfermedad.

Hace poco vimos cómo un experimento japonés demostraba la facilidad con la que es posible disparar un pico de contagios en una comunidad. Y ahora vemos que un factor determinante para propiciar esto podría ser el simple acto de hablar.

Comprobado con luces láser

Una nueva investigación publicada en la última edición de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS); revela que hablar en voz alta por parte de una persona contagiada puede generar que el virus SARS-CoV-2 flote activo en el aire hasta por 14 minutos.

Ya que miles de pequeñas gotas de saliva permanecen en el aire. Así lo comprobaron al utilizar luces láser para estudiar las salpicaduras de sujetos que pronunciaron la frase "stay healthy" (mantente saludable) durante lapsos de 25 segundos a lo largo de sesiones de 80 minutos:

Desde hace tiempo se reconoce que los virus respiratorios pueden transmitirse a través de gotas que se generan al toser o estornudar. Es menos conocido que el habla normal también produce miles de gotas de líquido con una amplia distribución de tamaños. Las gotas diminutas pueden albergar una variedad de patógenos respiratorios, incluidos el sarampión y el virus de la influenza, así como la microbacteria tuberculosis. Se han detectado altas cargas virales de SARS-CoV-2 en fluidos orales de pacientes con Covid-19 positivo, incluidos los asintomáticos. Sin embargo, el posible papel de los pequeños núcleos de gotas que potencialmente podrían permanecer en el aire durante largos períodos de tiempo, no ha sido ampliamente estudiado.

La investigación concluye que hablar en voz alta en ambientes confinados sin aire circulando puede detonar que el virus se mantenga activo por lapsos de hasta 14 minutos.

De manera que este proyecto podría convertirse en un argumento más a favor de la utilidad del uso de mascaras faciales o cubrebocas.