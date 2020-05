Coronavirus: Donald Trump revela que toma hidroxicloroquina aunque pueda ser mala

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump dice que toma el medicamento porque escucho que es bueno.

Durante la pandemia del Coronavirus Covid-19, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido una figura clave para la evolución de la crisis en su país. Que ahora es el epicentro mundial de contagios.

Fiel a su tradición, personalidad y legado, Trump, ha sido objeto objeto de múltiples críticas por acciones y declaraciones que han puesto en riesgo la salud del país. Como la ocasión en la que planteó la posibilidad de inyectarse desinfectante para eliminar al Coronavirus Covid-19.

Coronavirus: polémica en Estados Unidos por desinfectantes y Donald Trump Donald Trump indicó hace unos días que con desinfectantes se podría curar el coronavirus, algo que ha provocado diversas reacciones en el país.

Este sólo movimiento detonó que mucha gente terminara en el hospital por tomar al pie de la letra sus declaraciones. Así que a nadie tomó por sorpresa cuando hace unas horas reveló en una conferencia de prensa que ha estado tomando hidroxicloroquina por iniciativa propia.

No sabe para qué sirve, pero igual escuchó que funciona

Desde hace meses el mandatario había estado usando su cuenta de Twitter para hablar de los beneficios del medicamento como una vía para solucionar la pandemia.

A pesar de que su utilidad no ha sido comprobada al 100% y sus efectos secundarios muy peligrosos. Esto no evito que por imposición propia Trump comenzara a tomar el tratamiento:

Básicamente en la conferencia relata que empezó a tomar la hidroxicloroquina. Que se hace pruebas por Coronavirus Covid-19 cada par de días dando negativo; y que comenzó a usar el medicamento porque había escuchado que trabajadores médicos de primera línea lo tomaban preventivamente.

El Presidente señaló directamente que no sabe con precisión para qué se usa esta medicina. Pero dice igual que "si no funciona, no te vas a enfermar y morir".

Consultó con el médico de la Casa Blanca le aprobó la receta. A pesar de que existen estudios recientes del Journal of the American Medical Association y el New England Journal of Medicine en donde se comprueba que la hidroxicloroquina no ataca al virus.

Se trata de un compuesto peligroso que sólo se ha usado en hospitales debido a que tiene efectos secundarios delicados que podrían ser mortales. Como producir arritmias cardíacas.