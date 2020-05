Científicos encontraron la materia oculta del Universo gracias a las ráfagas rápidas de radio

Tras una exhaustiva búsqueda de 30 años, un grupo de científicos australianos localizó la materia bariónica u ordinaria, oculta en la inmensidad del Universo.

Así como sabemos de la inmensidad del Universo, entendemos que son infinitos los secretos que guarda. Cada día la ciencia avanza para descubrir algún aspecto que ayude a entender mejor nuestra existencia. Es una carrera sin fin, ya que siempre que se logra descifrar algún aspecto, un nuevo campo se abre. Pero sobre el descubrimiento reciente, los científicos tenían tres décadas intentando descrifrarlo.

Se trata de de la materia bariónica u ordinaria, como se le conoce. Es una parte del Universo que normalmente no emite luz ni radiaciones. Pero debido a la lejanía con respecto a nuestro planeta no puede ser detectada a través de un telescopio, por mucho que sea su alcance. Se conocía sobre este "pedazo" del Universo, gracias a que en las mediciones del Big Bang entraba en las ecuaciones. No obstante cuando fueron al verificarlo en el campo, no lograron dar con él.

¿Qué pasaba? no emite ninguna señal, alguna radiación, algo que lo alumbre. Es como buscar en un cuarto oscuro con los ojos cerrados. Aparte que lo que están buscando es algo infinitamente pequeño en comparación al lugar de búsqueda. Los científicos manifiestan que es como buscar un átomo en una oficina de un tamaño común.

Antes de confundirlos -amigos lectores de FayerWayer– es importante explicar que la materia bariónica no es lo mismo que materia oscura. La bariónica está dentro del 5% del Universo que se conoce y se puede detectar. Sobre este 5% faltaba identificar lo que hallaron los australianos, según las mediciones del Big Bang. Mientras que el 95% de materia oscura sigue siendo parte del gran misterio.

Los científicos le siguen dando las gracias a las FRB

Las ráfagas rápidas de radio (FRB por sus siglas en inglés), han generado mucha información en lo que va de este año. Este fenómeno ha permitido grandes avances en materia de investigación del Universo, en 2020. Recientemente, gracias a la energía que emiten, los científicos pudieron identificar esa materia faltante.

"La radiación de las ráfagas rápidas de radio se dispersa por la materia faltante de la misma manera que se ven los colores de la luz solar separados en un prisma", dijo Jean-Pierre Macquart, astrónomo del Centro Internacional de Investigación de Radioastronomía. Las declaraciones fueron reseñadas por el portal de Daily Mail, en el Reino Unido.

"Ahora hemos podido medir las distancias a suficientes ráfagas de radio rápidas para determinar la densidad del Universo", añadió Macquart. Para el hallazgo los científicos acudieron al telescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP). A través de este lente detectaron las FRB, que ayudaron a dar con la materia oculta.

Las FRB siguen siendo un misterio. Los científicos intentan entender que motiva las cantidades impresionantes de energía que libera este fenómeno.