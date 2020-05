Espacio: un asteroide pasó muy cerca de la Tierra y no pudimos detectarlo

Hace poco un asteroide pasó muy cerca de la Tierra y ninguno de nuestros radares lo pudo detectar pero ¿estuvimos realmente en peligro?

La ciencia hoy en día es muy avanzada y continúa mejorando a medida que pasa el tiempo. Pero incluso así, detectar un asteroide del tamaño de un camión podría presentar un problema para la ciencia. Y es justamente eso lo que pasó hace poco.

Espera ¿en serio eso pasó?

Por lo general, cuando un asteroide se dice que pasa cerca de la Tierra, todos nos asustamos y pensamos que estuvimos a punto de extinguirnos como los dinosaurios, pero no es el caso en la mayoría de los casos.

Sin embargo, hay ocasiones en las que realmente nos vemos la cara casi frente a frente con una amenaza real que podría presentar un problema para nosotros. A lo mejor no un problema de extinción pero si uno muy grande.

El asunto es que un asteroide conocido simplemente como 2020 jj (desconocido hasta hace poco) pasó más cerca de la Tierra que cualquier otro que se encuentra orbitando nuestro planeta.

Para se más exactos, el 2020 jj estuvo a una distancia de 7 mil kilómetros de la Tierra. Su quieres más o menos una aproximación relativa a algo que puedas medir, esa es la distancia que hay desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, Argentina.

Realmente estuvo muy cerca de nosotros y lo peor de todo es que ningún sistema actual pudo detectarlo sino hasta que ya habíamos salido del peligro. Aún así, nuestro planeta y la humanidad misma no estuvo en peligro de destrucción de ningún tipo, pues el asteroide solo era tan grande como un camión. Es decir, tenía un diámetro aproximado de 2.7 a 6 metros.

Piensa que la atmósfera podría haberlo desintegrado por completo si es que este hubiera entrado en ella. Así que no hay realmente un peligro con este asteroide pero si nos deja pensando ¿cuántos no se han logrado detectar y cuántos no se podrán detectar a futuro?