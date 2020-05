Celulares: la app de Google ya tiene modo oscuro en iOS y Android, y así puedes activarlo

Google sabe que el modo oscuro es esencial para básicamente todas las aplicaciones, ya que llegada la noche, la mayoría de las personas continúan usando su teléfono. Es por eso que se han decidido a lanzar su modo oscuro.

La manera en que puedes activar el modo oscuro en Google es bastante intuitiva. Pero si no sabes cómo hacerlo, aquí te lo decimos.

Para empezar, este modo oscuro no se encuentra aún disponible para todos y cada uno de los usuarios que hay tanto para iOS como para Android. Por lo que si lo siguiente no te funciona a la primera, es porque aún no tienes acceso a este modo.

Sin embargo, estamos seguros de que no tendremos que esperar mucho tiempo antes de que se encuentre disponible para todos.

Lo que debes hacer si tienes un teléfono con iOS12 o 13 o uno con Android 10, entonces solo debes entrar a la app de búsqueda de Google y entrar al menú con tres puntos en la parte inferior derecha, el cual dice Más.

Ahí deberás acceder a Configuración y estando ahí dentro deberás seleccionar General. Es en esta parte en donde podrás ver una gran lista de opciones que puedes activar o desactivar. Si tu equipo ya tiene el modo oscuro, ahí es donde lo podrás ver, de lo contrario, la opción no te aparecerá por ningún lado.

Otra manera de hacerlo es dejar el tema de tu equipo en Modo Oscuro, sin importar si tienes Android o iOS. De esa manera la misma app de Google se cambiará a modo oscuro automáticamente.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt

— Google SearchLiaison (@searchliaison) May 19, 2020