Ciencia: el café en ayunas ¿es perjudicial para la salud?

Es una de las bebidas con la que gran parte del mundo arranca el día. Existen quienes creen que un café antes de desayunar, puede ser dañino. A continuación lo explicamos.

En gran parte del planeta existe la costumbre de despertar con una taza de café en la mano. Incluso antes del desayuno para nutrir de energías al cuerpo y comenzar una jornada laboral. Sin embargo existe el mito que tomar cafeína antes de la primera comida del día, pudiera ser perjudicial para la salud.

Una publicación de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos reseñó que el café promueve el reflujo gástrico, pero no promueve un trastorno de digestión. Es decir aumentan los ácidos estomacales, pero no incide en el proceso de digestión al inicio del día. Su consumo en ayuna no genera problemas. Existe la salvedad de las personas que son sensibles al café. Pero esto último no tiene nada que ver con el consumo de alimentos.

Consumo de café en el mundo

Esta bebida se produce, de mejor calidad, en la zona meridional del planeta. Esto incluye a gran parte del trópico del caribe. No obstante no son estos los países que más consumen café en el mundo. Sorpresivamente quienes toman en más cantidad son los finlandeses: 12 kilos por año (promedio).

Por ejemplo en México, uno de los grandes productores de estos granos, tiene un consumo per cápita de 1.2 kilogramos por año. De los grandes plantadores Brasil lidera la lista con promedio de 5.6 kg.

Después de Finlandia, en la lista están Noruega, Suecia y Países Bajos. Cuéntanos ¿acostumbras a tomar una taza de café antes de arrancar el día?