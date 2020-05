Avispa asesina: este es uno de los insectos capaces de someter al animal

Tenemos un héroe sin capa ante la supuesta crisis que vivimos, ahora relativa a la avispa asesina. Continúa leyendo para saber quién es.

La avispa asesina es el nuevo problema al que nos enfrentamos (vaya año, eh) y aunque por el momento es un problema de Estados Unidos, lo mejor es estar preparados ante cualquier problema.

Un insecto que puede combatirlas

Dentro de todos los insectos que conocemos, hay uno que es bastante famoso y parece ser que puede combatir a estas avispas asesinas sin problema alguno.

Estos insectos son nada más ni nada menos que las mantis religiosas, quienes parecen no tener ni un sólo problema a la hora de combatir contra estas avispas. Es más, ni siquiera es un combate, es más una cacería que cualquier otra cosa.

Desde que se encontraron estas avispas en Estados Unidos se ha comenzado a compartir un video. En este podemos ver que una avispa asesina es devorada por una mantis religiosa como si de una botana matutina se tratase. El video es el siguiente y está narrado como si fuera una pelea de la UFC.

Cabe mencionar que es un contenido gráfico y que no es apto para personas sensibles, pues podemos ver el momento en que la avispa pierde su cabeza en cuestión de segundos.

Sí, sabemos que los casos de las avispas asesinas no son realmente algo de qué preocuparnos, pero si ustedes no lo saben, es mejor que estén conscientes de ello.

No existe riesgo, ya que no existe una invasión de avispas, no es una plaga, ni hay ningún problema. Así que no se deben preocupar por nada.

Además, ten en mente que la clase de insecto volador de la que se habla es una especie muy grande de avispa y no una abeja. Esto lo decimos porque muchas personas han comenzando a atacar a abejas solo porque creen que se trata de ellas.

Dejen en paz a las abejas, disfruten del video y quédense en casa.