Attack on Titan presenta el avance de la última temporada del anime

Attack on Titan se ha consolidado como uno de los animes más populares de los últimos años y ahora por fin tenemos el avance de la última temporada.

Attack on Titan es uno de los animes (y mangas) más populares de los últimos años y después de mucho tiempo después de haber iniciado la serie, por fin estamos llegando a la curva final de esta historia.

Por fin un nuevo avance

Desde sus inicios, Attack on Titan nos presentó un mundo en el que la humanidad estaba oculta detrás de unas murallas enormes que supuestamente los protegerían unos titanes que no dudarían en comérselos como si fueran botanas.

Si, hemos avanzando mucho desde entonces, ahora los personajes han evolucionado, algunos se han quedado en el camino y las batallas ahora no solo involucran humanos vs titanes como buenos contra malos.

Sinceramente ver la manera en que la serie animada ha avanzado es algo que nos hace sentir nostálgicos, así que no los entretenemos más y aquí les dejamos el avance de la última parte del anime.

Como podemos ver, la última temporada de Shingeki no Kyojin estará llena de acción, batallas de titanes y todo lo que podemos esperar de esta franquicia tan especial.

Además, podemos saber que esta temporada final será animada por MAPPA, un estudio japonés que ya tiene en su haber la animación de grandes animes como Yuri on Ice, Dorohedoro y también In This Corner of the World.

Por lo que seguramente podremos ver animación de primera calidad que harán de las batallas algo realmente espectacular.

Así que solamente nos queda esperar a que este anime se estrene este mismo año y que el final sea digno de todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos años.

Sin duda es uno de los más grandes eventos relacionados a la industria del anime este año y hay que estar atentos para saber la fecha de estreno en nuestro continente. Así que los mantendremos informados sobre esto.