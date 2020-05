Architonic y ArchDaily le dan la bienvenida a una nueva era

Con más de cuatro millones de seguidores en las redes sociales, ArchDaily se ha convertido en una referencia internacional, en cuanto a diseños urbanísticos. Con la creación de un blog, los arquitectos David Basulto y David Assael lograron expandirse por Latinoamérica y ahora buscan crecer en el mercado del viejo continente, pues su empresa fue adquirida por la reconocida firma suiza: Architonic.

La información fue publicada en su mismo sitio web. David Basulto se dirigió a sus seguidores con una emotiva carta que relató los objetivos de crecimiento cuando crearon el blog hace 15 años. "Sabíamos que la expansión de las ciudades se convertiría en el mayor desafío para la humanidad. Y que los arquitectos, con un mejor acceso al conocimiento, tenían la capacidad de mejorar radicalmente la calidad de vida de miles de millones de persona", escribió.

Añadió en el mismo texto, que desde el inicio vieron su proyecto como una "fuente global de inspiración". No solo buscaron mostrar sus diseños. El propósito siempre fue que el sitio fuera un motor de búsqueda para quienes se dedican al diseño de interiores. A medida que avanzó el tiempo fueron creciendo. Hasta que llegaron a las 650 mil visitas por día, según reseñaron en la información.

ArchDaily + Architonic: Welcome to a New Era https://t.co/YernT83mgs

