Apple TV se queda con los derechos de la nueva película de Scorsese, DiCaprio y De Niro

Killers of the Flower Moon, un thriller sobre asesinatos de nativos americanos investigados por el naciente FBI, será la película de Apple TV.

Contar con una película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro es un paso adelante para cualquier plataforma.

Pero si la tiene Apple TV, ya es otro nivel.

La plataforma de la manzanita anunció que tiene los derechos de Killers of the Flower Moon, la próxima película de Scorsese.

Portales como AppleInsider reprodujeron la información sobre el nuevo film de Scorsese.

¿De qué trata Killers of…, la apuesta de Apple?

La nueva película de Scorsese está basada en la novela de David Grann, Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI.

Un conjunto de asesinatos cometidos contra nativos americanos en Oklahoma en los años 20 son investigados por el naciente FBI.

DiCaprio y De Niro se reencuentran en una peli luego de This Boy’s Life, de 1993.

El balance de El Irlandés, la anterior película de Scorsese

Luego del éxito de críticas de El Irlandés ahora Apple se aliará con Paramount para el nuevo proyecto del reconocido director.

La película de 208 minutos fue transmitida a través de Netflix en 2019.

El Irlandés fue candidata a diez premios Oscar, incluyendo Mejor película, Mejor director y dos Mejor actor de reparto (Joe Pesci y Al Pacino).

Sin embargo, no ganó ninguno.

Su presupuesto fue de 159 millones de dólares, recaudando 8 millones.

Extraoficialmente se habla de un presupuesto de 180 millones de dólares para Killers of…

Un director de culto

Scorsese ganó un Oscar al Mejor director por Los Infiltrados (2007), con DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson como protagonistas.

Ha dirigido películas de culto como La Última Tentación de Cristo, Taxi Driver, Goodfellas o El Lobo de Wall Street, entre otras.