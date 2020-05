Animal Crossing: el Observatorio Alma presenta sus diseños en el juego

Animal Crossing New Horizons es el lienzo perfecto para que muchas personas dejen volar su imaginación, como lo que pasa con el Observatorio ALMA.

Animal Crossing New Horizons es uno de los juegos más vendidos y jugados durante esta cuarentena y no es para menos, pues se ha logrado hacer que las personas se distraigan de la situación actual, la cual no es nada bonita en general.

Pero parece que también en el Observatorio ALMA se encuentran jugando al aclamado título de Nintendo. Por lo que decidieron crear algo muy interesante.

Diseños para los amantes del espacio

Nintendo dio en el clavo con el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons y todas las personas que lo jugaron ya son adictos a este juego.

Y como podrás saber si has jugado Animal Crossing por mucho tiempo, llegará el punto en el que podrás hacer y deshacer terreno. Además de eso, podrás crear caminos o parques que incluyan distintos materiales de construcción, como ladrillos o tierra.

Pero no todo se queda ahí, pues también puedes crear diseños especiales que puedas llevar en tu ropa o exhibir como si de una pintura se tratara. Es por eso que el Observatorio ALMA decidió lanzar por medio de Twitter, unos diseños que ellos mismos crearon para todos.

Estos van desde diseños que puedes exhibir en distintos lugares hasta una gorra muy llamativa que seguramente muchos van a querer ponerle a sus personajes dentro deste juego.

📡El Cosmos se ve bien en @animalcrossing 🍃#ACNH Hicimos estos diseños. ¿Les gustan? Si tienes el juego puedes bajarlos con los códigos.

#AnimalCrossing #BuenViernes pic.twitter.com/kMEMe002RI — Observatorio ALMA desde casa📡 (@ALMAObs_esp) May 29, 2020

Como podrás ver, estos diseños incluyen una gorra muy interesante, la famosa fotografía del agujero negro y el logotipo de ALMA que puedes poner en todos lados.

Estos se pueden descargar desde el juego mismo usando los códigos que están asignados a cada uno de los diseños, los cuales se ven increíbles sin duda alguna.

Por el momento, creo que es hora de crear un apartado espacial en mi isla que adornaré con la fotografía del agujero negro, pues vaya que eso es algo digno de ponerse en exhibición y a la vista de todos.