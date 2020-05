Animal Crossing New Horizons recibe ropa de Marc Jacobs y Valentino

Animal Crossing New Horizons se ha vuelto un juego más que indispensable durante esta cuarentena, pues te permite llevar una vida tranquila dentro de todo el caos en el que vivimos día con día.

Pero al parecer no solamente a los gamers hardcore y casuales les gusta este título, sino que hay diseñadores de ropa profesionales que se encargan de hacer prendas en este título de Nintendo para que nuestros avatares se vean mejores que nunca.

La comunidad de Animal Crossing es una de las más tranquilas de todo el mundo y básicamente no hay nadie que sea tóxico, con excepción de aquellos que golpean a los aldeanos que consideran feos hasta que se van de sus islas. Para ellos hay un lugar especial en el infierno en donde les pegan con redes de insectos todos los días.

Pero fuera de ellos, la comunidad es una de las mejores que existen en cualquier juego en el mundo, y parece que ahora se suman dos marcas de ropa que han decidido llevar sus mejores prendas al juego de Nintendo.

We partnered with the Animal Crossing Fashion Archive Instagram to bring some of our favorite #THEMARCJACOBS pieces to #AnimalCrossing 💖 pic.twitter.com/ImmhmCDc2u

Es lo que dice el pequeño comercial de ropa de diseñador que se subió a Twitter por parte de Marc Jacobs. Pero la marca Valentino no se quedó atrás y también decidió lanzar su propio comercial con aldeanos muy a la moda.

Photographer #KaraChung of #AnimalCrossingFashionArchive, tapped her community to collaborate on a set of 20 animated men’s and women’s Valentino outfits available for use exclusively on #AnimalCrossing #あつまれどうぶつの森 #どうぶつの森 . Check our Instagram Stories! pic.twitter.com/guxp9w0qSL

— Valentino (@MaisonValentino) May 1, 2020