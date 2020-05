Cómo sobrevivo a la cuarentena gracias a Animal Crossing: New Horizons [FW Opinión]

Una pequeña experiencia sobre cómo los videojuegos de rol, como Animal Crossing, pueden ayudarnos en tiempos de cuarentena y aislamiento social.

Para muchas personas, es difícil sobrevivir una cuarentena sin tener que pensar demasiado las cosas. En estos tiempos es en donde más se manifiestan los problemas de ansiedad, depresión y todos los problemas mentales que involucran el vivir en una sociedad que cada vez se vuelve más hostil, por lo que juegos como Animal Crossing: New Horizons sirven como un escape perfecto para ese entorno tóxico.

Si bien otras plataformas como Los Sims o Minecraft también podrían ser opciones perfectas para pasar este encierro obligatorio, en mi caso particular, lo que tenía más a la mano era el juego de Nintendo Switch. ¿Me ha servido para aislarme de la realidad en la que nos tocó vivir? Por supuesto que sí, y por todas las razones correctas.

I gave myself a lujo

Una feliz coincidencia en Animal Crossing

Dio la casualidad de que la más reciente versión de Animal Crossing parte su historia en el escape de nuestro avatar a una isla desierta, buscando salir del encierro cotidiano al que estaba expuesto en la sociedad moderna. Más adelante, nos toparemos con otros furros personajes con los que compartimos la misma misión común: salir de la realidad y aislarnos en un entorno amigable.

A medida de que el juego avanza, y nuestra misión de poblar una isla desierta se va completando poco a poco hasta el concierto de K.K. Slider (o Totakeke, si lo jugaste en español), nuestra experiencia se ve adornada con personajes que necesitan de nuestra colaboración para cumplir sus objetivos.

Ya sea Gulliver, Tom Nook, el fantasma Buh, o incluso Sócrates, con quien estaremos en constante contacto durante toda nuestra estancia en la isla, todos aportan a mantener nuestra cabeza ocupada en cualquier cosa que no sea nuestro mundo actual, lo cual es sumamente importante en estos tiempos, ya que evita que colapsemos ante todos los estímulos negativos sin tener que salir de nuestras casas.

Lo dijo la OMS

Hace poco menos de un mes, fue la misma OMS quien recomendó jugar videojuegos para "ventilar nuestra cabeza" ante todo lo que está pasando, todo bajo la campaña #PlayApartTogether, la cual busca conectar a gente a través de esta instancia en tiempos de aislamiento social.

Si bien es bastante poco lo que se puede hacer en Animal Crossing junto a otras personas (y si tenemos en cuenta que el chat de la consola es bastante precario), siempre podemos recurrir a otros sistemas de comunicación para complementar nuestra experiencia de juego. En mi caso particular, suelo jugar junto a amigos hablando por llamadas de WhatsApp mientras recorremos nuestras islas, hecho que no solo extiende nuestro tiempo de juego, sino que también nos permite socializar en una plataforma que, si bien no es la ideal, sí sirve como un buen paliativo para no sentirnos tan solos.

En resumen

Es mucho lo que podemos hacer en Animal Crossing para sobrevivir a esta cuarentena de manera efectiva. Ya sea ordenando los elementos de la isla a nuestro gusto, recogiendo los recursos que nos entrega la misma, o incluso sólo salir a pescar mientras escuchamos la maravillosa banda sonora del juego (mi actividad favorita), sólo basta con un par de minutos al día para soltar el teléfono, apagar la TV y concentrarnos en una actividad completamente distinta a las que realizamos durante todos los días.

Obviamente, tampoco este post se trata de "jueguen todo el día y olvídense del mundo exterior por completo". Al contrario, esta recomendación trata de que pongamos nuestra salud mental en un puesto prioritario, ya que siempre es bueno recogernos y desenchufarnos de todo durante un rato, y Animal Crossing es una opción estupenda para aquello.