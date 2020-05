Amazon tiene rebajas increíbles para juegos de PlayStation 4: hasta 70% de descuento

Los Days of Play 2020 comenzaron en Europa, y se espera que en junio lleguen a Latinoamérica. Estas son algunas de las ofertas.

Es el mejor momento para los gamers: las rebajas de precios de juegos es brutal.

Amazon dio el pistoletazo de salida esta semana para descuentos de hasta 70% en juegos de PlayStation 4.

Son los llamados Days of Play 2020 en Europa, con casi tres semanas de descuentos a montón.

Desde el 25 de mayo hasta el 8 de junio se encuentran varias ofertas increíbles.

Nos complace participar en Days of Play nuevamente este año. Tendremos detalles de nuestras ofertas para compartir a principios de junio, así que estén pendientes. pic.twitter.com/kUP9sYhqih — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) May 22, 2020

En Latinoamérica está pautado que los Days of Play 2020 se realicen en junio, aún sin fecha específica.

Lista de juegos en oferta para PlayStation 4

Son varios los juegos que pueden encontrarse a través de Amazon en el Viejo continente.

Entre ellos, Marvel’s Spider-Man por 19,69 dólares, mientras que su versión Game of the Year Edition estará por 27,08 dólares.

Uncharted: The Lost Legacy costará 14,77 dólares, así como Uncharted 4 y Uncharted Collection.

God of War también puede encontrarse en 14,77 dólares.

The Last of us Remastered y Horizon Zero Dawn tienen también un costo de 14,77 dólares.

Otros juegos con buenas rebajas son Death Stranding por 30,78 dólares y Dreams por 24,62 dólares.

Además, pueden encontrarse no solo rebajas en juegos, sino en elementos o hasta las consolas en sí.

Permaneceremos atentos para cuando el llamado a la Tierra Prometida se haga en Latinoamérica, y te ofreceremos todas las recomendaciones necesarias.