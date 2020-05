Cómo elegir un aire acondicionado de manera inteligente: review del Daikin Inverter Serie RL [FW LABS]

Además, que sirva en todas las estaciones del año.

Los aires acondicionados existen hace décadas y en muchos lugares del mundo son casi una necesidad por las altas temperaturas. Este no era el caso de Chile, hasta hace poco, pero el panorama ha cambiado y por algo el mercado ha reaccionado, subiendo fuertemente las ventas de este tipo de tecnologías.

El tema es que los sistemas antiguos no son eficientes. Probablemente el ejemplo más aterrizado y comprensible sea el de usar un auto en ciudad, donde constantemente tienes que detenerte por el tráfico y los semáforos, mientras que en carretera el consumo de combustible es considerablemente menor.

Lo mismo pasa con los sistemas Inverter, y es por eso que me fijé que fuera uno de estas características. Con los modelos “normales”, si fijas una temperatura de, por ejemplo, 23 grados, este va a correr al 100 para llegar ahí, incluso pudiendo pasarse de lo deseado. Al llegar al punto que se puso como objetivo, se apagan, dejando que la temperatura suba y prendiéndose otra vez al 100. Esto es extremadamente ineficiente.

Los sistemas Inverter hacen que el compresor de la unidad siempre esté prendido, adecuándose a la temperatura para lograr el objetivo y manteniendo un funcionamiento estable. De esta manera, se gasta mucha menos electricidad, cerca de un 40% menos que con sistemas tradicionales, de hecho, lo que hace que la inversión se pague en poco tiempo. Además es súper silencioso, solo 19 decibeles. Este era un punto importante también y lo cumple a cabalidad.

Otro punto importante era ese, que no fuera solo enfriador, que también calefaccionara en invierno y de manera limpia. Opciones como la parafina son peligrosas en un departamento, que es mi caso, además de dejar malos olores y la tarea de comprar y almacenar combustible. Los calentadores eléctricos, que he probado unos tres diferentes, simplemente no cumplen con hacer una buena tarea si se trata de un espacio amplio, como un living/comedor.

Al final del día, una opción como esta y con una marca que lleva casi cien años de experiencia me hizo el perfecto sentido para confiarle el clima de mi hogar.

La instalación demoró muy poco, cerca de tres horas y después ya estaba todo listo y dispuesto, la verdad es que ha sido un agrado y de seguro las cuentas a fin de mes en invierno serán mucho menos severas, no tendré olores desagradables ni peligros, me aseguro algo limpio, eficiente y que en caso de un corte de luz, por ejemplo, tiene un sistema de protección.

En mi caso esta era la opción más inteligente, por paliza, y como ya empieza a bajar la temperatura en las tardes y en las mañanas, se ha convertido en un aliado excelente cuando lo programo para las horas en las que lo necesito.

Al detalle: la unidad que elegí para mi espacio que es de unos 40 metros cuadrados es el Split Muro BC 18.000 BTUH INVERTER -R410A Daikin serie RL, del que puedes encontrar más información en el sitio oficial de la marca.