YouTube: portal prohibe videos falsos que relacionan al coronavirus con el 5G

El portal no permitirá videos sobre teorías conspirativas que conectan al coronavirus con la tecnología 5g, sin sustento científico.

Por supuesto que ya hay teorías conspirativas sobre el covid 19. Hace unos días en FayerWayer te contamos cómo algunas personas relacionaron el virus con el uso de 5G. Bueno, al parecer en YouTube se enteraron de esta teoría, y no les hizo nada de gracia.

Este tipo de noticias son irresponsablemente difundidas y muchas veces no tienen fuentes que las respalden. Además, a menudo tienen consecuencias terribles. En este caso en particular, ha llevado a la quema de torres telefónicas y amenazas a la vida de ingenieros. Usted en su casa, por favor no lo haga.

Medidas drásticas de parte de YouTube

Para evitar que el temita siga difundiéndose, YouTube tomó medidas. La empresa propiedad de Google anunció que eliminará todos los videos en los que se intente relacionar el coronavirus con la tecnología 5G. Se amparan en las políticas y normas de videos, que prohiben promover "métodos sin fundamento médico".

Lamentablemente la medida no ha sido efectiva para banear todos los videos de este estilo. Así que se decidió por eliminar cualquier contenido que toque el tema, aunque sea de manera tangencial. Esto incluye cualquier insinuación de teorías conspirativas de cualquier tipo sobre el 5G, además de videos sobre el virus por sí mismo.

Paralelamente, este tipo de contenido no será recomendado al ver otros videos, no aparecerán como resultados de búsquedas en el portal y ya no podrán recibir ingresos publicitarios.