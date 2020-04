Xbox One X baja su precio y ahora es el momento de comprarlo

Si siempre tuviste ganas de poder tener en tus manos todo el poder que ofrecer el Xbox One X, entonces es hora de que lo consigas.

Xbox One tiene una gran variedad de juegos que no solamente se ven bien, sino que se ven mucho mejor si se juegan en el Xbox One X.

Siendo que es la consola más cara de Microsoft hasta el momento, saber que tiene un descuento significativo hace que todos volteemos a verla.

Por fin a jugar en X

Uno de los más grandes beneficios de esta consola es que algunos juegos que de por si se ven espectaculares se encuentran mejorados para Xbox One X. Ahora que esta consola tiene descuento, realmente nos planteamos conseguirla de inmediato.

Esta consola actualmente se encuentra en tan solo $299 dólares y esto lo confirmó el perfil oficial de Xbox en Twitter.

“En su propia órbita. El poderoso Xbox One X está ahora en $299.”

Sin duda es una de las mejores ofertas que podemos encontrar relativas a los videojuegos en tiempos recientes. Aunque todo podría tener una buena explicación y eso es que necesitan vender la mayor cantidad de Xbox One X antes de que salga a la venta el Series X, el cual promete ser una de las consolas más poderosas en el mercado, sino que la más poderosa que se haya visto en la historia.

Obviamente sin contar a las PC especializadas en gaming.

Algunos de los juegos que se encuentran mejorados para esta consola en descuento son:

Star Wars Jedi: La Orden Caída

Gears 5

Cyberpunk 2077 (en cuanto salga)

Apex Legends

Forza Horizon 4

Tom Clancy’s The Division 2

Si estás interesado en conseguir esta consola, solamente debes seguir el siguiente link que compartió el mismo Xbox. De esa manera podrás ver todos los paquetes disponibles en descuento de esta consola.

La verdad es que si vale mucho la pena para poder disfrutar de grandes títulos con una consola muy poderosa.