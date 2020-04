Xbox One: Descuentos en Gears 5 y juegos de terror con hasta un 80%

Si quieres tener más juegos para tu consola Xbox One a un buen precio, entonces no dejes pasar las siguientes ofertas en grandes juegos.

Xbox continúa ofreciendo grandes descuentos en juegos para la consola Xbox One. Es por eso que te diremos cuales son la mejores ofertas de todas para que puedas aprovecharlas antes de que acaben.

Gears 5 y juegos de terror

Sabemos que ahora que hay tanto tiempo en nuestras manos lo que más queremos es aprovechar para jugar tantos títulos como sean posible. Y es por eso que te traemos las ofertas más recientes de Xbox, las cuales involucran juegos de terror. Ten en mente que la mayoría de estos son juegos independientes pero no por eso dejan de ser muy buenos, en especial si hablamos de terror, pues no hay un estudio que les obligue a cortar contenido gráfico.

Gears 5 – 60%

Zombie Army 4: Dead War – 20%

Edición especial de Dead by Daylight – 60%

7 Days to Die – 40%

Outlast 2 – 75%

Killing Floor 2 – 70%

101 Ways to Die – 40%

2URVIVE – 50%

Attack of the Earthlings – 60%

Back in 1995 – 33%

Blackwood Crossing – 40%

Blair Witch – 40%

Bloody Zombies – 55%

Caretaker Game – 35%

Claire: Extended Cut – 80%

Cold Silence – 50%

Crimsonland – 50%

Darkwood – 40%

Dead Age – 70%

Dead End Job – 30%

Dead Effect 2 – 60%

Decay – 50%

Deep Ones – 60%

Demon’s Tilt – 30%

Don’t Knock Twice – 50%

Deamwalker: Never Fall Asleep (Xbox One Version) – 50%

Ellen – The Game – 50%

Flipping Death – 70%

Friday the 13th: The Game – 75%

Layers of Fear – 75%

Oxenfree – 50%

Y así como estos, hay todavía más descuentos que debes aprovechar antes de que terminen.

Como ya es costumbre cada vez que hablamos de ofertas, les voy a recomendar tres títulos que, a mi parecer, valen mucho la pena hablando de terror. Estos son Outlast 2, Layers of Fear y Blair Witch. Cada uno ofrece una experiencia de juego única que te va a mantener al filo de tu asiento a lo largo de toda la experiencia.

Obviamente, aunque Gears 5 no es un juego de terror, ese también es muy recomendable y no puedes dejarlo pasar por nada del mundo. Te dejamos nuestra reseña a continuación por si no estás convencido por completo de que es una buena compra.