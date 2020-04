Power Toys Run: la nueva función de Windows 10 que emularía un conocido comando de MacOS

Desde el pasado martes Windows 10 notificó a todos sus usuarios de una nueva actualización. A través de su sistema operativo solucionó un problema de vulnerabilidad que permitía a los hackers instalar archivos maliciosos, sin la necesidad de que el cliente abriera un link o por la descarga de un contenido con virus. Unos días después se hace publica que una nueva actualización podría llegar en mayo de este año, con una función que los cibernautas están pidiendo desde hace años.

Se trata de una opción que lleva un buen tiempo en el sistema operativo de las computadoras Mac: Spotlight. Por medio de esta función, puedes buscar cualquier cosa en tu dispositivo, a través de una barra de búsqueda. Y cuando se hace referencia a cualquier cosa, es que se puede buscar incluso dentro de cualquier aplicación que no esté abierta.

En el caso de la tecnología de Apple, con la simple combinación de las teclas comando + barra espaciadora, podemos iniciar la búsqueda de un correo electrónico de un destinatario en específico. No existe la necesidad de abrir primero nuestra bandeja Gmail u Outlook para ejecutar esta función.

Los ingenieros de Microsoft ya tienen una versión preliminar disponible y sería lanzada en mayo. El propósito es ponerla disponible y luego mejorarla a medida que se vayan creando nuevas necesidades. La función se activaría presionando las teclas "Windows + R". Este comando actualmente es utilizado para "Ejecutar".

Clint Rutkas, ingeniero de Windows, es el líder del grupo de los desarrolladores que lanzan esta función. La idea principal es ir integrando, poco a poco, plugins que sean compatibles con todas las aplicaciones del sistema operativo. Además, en su cuenta de Twitter publicó una encuesta para definir junto a sus seguidores el nombre de la app. En dicha encuesta resultó ganadora la opción "Power Toys Run".

Help us name our Win+R project (we call launcher internally) for Power Toys. It can do more than just launch apps so trying to be sure we have a great, straight forward name that works for everyone

— Clint Rutkas (@ClintRutkas) April 15, 2020