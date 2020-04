WhatsApp: cinco trucos que evitarán que otros vean tu información

Para sacar mayor provecho a WhatsApp es importante tener siempre la mayor privacidad posible, aquí te decimos cómo hacerlo.

Muchas veces tenemos información importante en nuestras conversaciones de WhatsApp que no queremos que nadie la vea. Ya sean ideas sobre trabajo, planes sobre compras importantes o sorpresas, hay cosas que no deberían salir a la luz. Es por eso que te daremos cinco trucos que pueden ayudar a mejorar tu privacidad en este app.

Verificación de dos pasos

Una de las mejores funciones para poder mejorar la seguridad es la verificación de dos pasos. Esta hará que cada vez que se intente iniciar sesión con tu número en otro equipo, se requiere de una contraseña de 6 dígitos que se envía a ti como mensaje de texto.

Cabe mencionar que nunca debes dar ese número de verificación a nadie, pues es de vital importancia. En esta nota te platicamos más al respecto.

Solo debes entrar a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Touch ID y Face ID

No solo debes cuidarte de aquellas personas que pueden robarte la cuenta, sino de aquellos mirones que agarran tu celular sin permiso. Es por eso que puedes aumentar tu seguridad al activar el Touch ID y Face ID. Con esto, la aplicación no podrá iniciar a menos que uses tu huella digital o tu rostro.

Debes entrar a Más Opciones > Ajustes > Cuenta > Privacidad.

Mantente actualizado

Este es un paso sencillo, pues solamente necesitas mantener al día tus actualizaciones. Esto para siempre tener lo último de seguridad en la app y evitar hackeos. Solo ve a la App Store o a la Play Store para actualizar WhatsApp.

Restringe quién puede verte

Si no quieres que todo mundo pueda ver tu información a través de grupos en donde hay muchos desconocidos. Debes acceder a Configuración > Cuenta > Privacidad. Ahí podrás decidir quien puede ver tu cuenta.

Hablando de grupos

Por último, si no quieres que las personas te estén añadiendo a distintos grupos sin tu permiso, cosa que es extremadamente molesta, deberás entrar a Ajustes > Cuenta > Privacidad > Grupos. Es ahí que puedes encontrar distintas opciones de quien te puede agregar a grupos.