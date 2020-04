WhatsApp: este es el truco para cambiar la letra de color

Para poder cambiar la letra de color en WhatsApp solo se necesita hacer algo muy sencillo y a continuación te diremos cómo hacerlo.

WhatsApp es una de las más importantes aplicaciones de mensajería en el mercado, pero aún hay muchas cosas que no todos conocen. Una de esas cosas es la manera de caminar el color de las letras. Así que te lo diremos a continuación.

No es tan difícil como parece

A veces nos gustan los cambios, cambios que puedan cambiar la manera en que vemos el mundo en general. En cuanto hablamos de aplicaciones que usamos todos los días esto es aún más cierto, pues así las cosas dejan de ser monótonas.

Es por eso que cambiar el color de las letras en WhatsApp es importante para todos los que quieren experimentar con cosas nuevas.

Cabe mencionar que esto de cambiar el color de la fuente no es algo que WhatsApp tenga incluido, por lo que necesitaremos bajar una aplicación complementaria para lograr cambiar el color de las letras.

Esta aplicación se llama Stylish Text y no solamente nos permite cambiar el color del texto que enviaremos, sino que nos permite cambiar el estilo por completo. Si queremos usar una fuente manuscrita con un color azul, entonces podemos hacerlo. Lo mismo pasa si queremos usar una fuente estilo Art Deco.

Así que si lo que quieres es darle una vuelta por completo a la manera en que te comunicas con tus seres queridos, baja la app y comienza a disfrutar de tus beneficios.

Eso si, recuerda que es una aplicación no oficial de WhatsApp, lo que quiere decir que tendrás que darle permiso de acceder a tus datos y a tu aplicación a esta. Por lo que si no te sientes a gusto al hacerlo entonces no la bajes.

Pero si quieres hacerlo aún así, entonces solo debes entrar al siguiente link y ahí podrás descargar Stylish Text para tu teléfono con Android.