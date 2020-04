WhatsApp: ¿cómo saber si han abierto mi cuenta en otros dispositivos?

La seguridad de nuestras cuentas de WhatsApp no se debe tomar a la ligera.

Dado que la seguridad ha sido un tema constante para los usuarios de WhatsApp, más aún en tiempos en donde la comunicación entre nuestros pares es vital, en esta pequeña nota te dejamos una serie de pasos para que tengas un control absoluto sobre tu cuenta en esta app de mensajería instantánea, si es que no sabías ya cómo hacerlo.

Lo primero que haremos es ingresar a la versión web de esta aplicación, en donde escanearemos un código QR con nuestro teléfono. Para hacerlo, debemos presionar los tres puntos en la esquina superior derecha que aparecen en la versión de nuestro móvil y seleccionar WhatsApp Web. La cámara del dispositivo se abrirá y nos permitirá capturar el código de manera automática.

Una vez realizado lo anterior, nuestro equipo nos mostrará una pantalla similar a esta.

Acá podemos ver dónde está abierta nuestra cuenta, cuándo fue que accedimos a ella, cuál es el sistema operativo en el que fueron vistos nuestros mensajes y si fue en la app de escritorio o en la versión web (el icono del segundo caso nos muestra que fue la versión para nuestro computador).

Lo importante de todo esto es que, si no llegases a reconocer alguna de estas sesiones abiertas, puedes cerrarla inmediatamente y así evitar que alguien espíe tus mensajes a través de WhatsApp Web.

Cómo evitar malos ratos en WhatsApp

Siempre es recomendable activar la verificación de dos pasos en la app móvil, para así evitar que otras personas vean lo que escribimos a nuestros contactos. Esto puede realizarse en nuestro propio teléfono yendo a ajustes, luego a cuenta y posteriormente a la opción antes mencionada, en donde podremos poner un código unipersonal de seguridad de seis números.

Esperamos que estos consejos te hayan servido para aumentar la seguridad de tu cuenta. Ahora, claro, si sientes que no es suficiente, siempre te puedes cambiar a Telegram. Sorry not sorry.