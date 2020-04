WhatsApp: ¿cómo poder ver a los contactos ocultos?

En WhatsApp a veces no podemos ver a todos los contactos que tenemos agregados, nuevos y viejos. Por eso aquí de decimos cómo verlos.

WhatsApp cuenta con tantas opciones y tantos trucos que es difícil saberlos todos desde un inicio. Es por eso que aquí te diremos lo que debes hacer para poder ver a los contactos ocultos que tengas en WhatsApp.

Es por seguridad

Cuando agregamos a alguien a veces es por trabajo, por escuela o por alguna entrega de paquetería. Hay muchas razones para agregar a alguien que no conocemos y que no catalogamos como amigo.

Pero pasado el tiempo se nos olvida que tenemos a esos contactos agregados y por lo mismo no nos preocupamos por limpiar nuestra lista de personas agregadas y conversaciones.

Es justo por eso que te diremos la manera en que puedes ver a los contactos que ya tienes agregados pero que por algunas razón no te aparecen registrados.

Para empezar, deberás entrar a tus contactos, que debes hacerlo en la parte de abajo a la derecha en el menú principal. Ahí podrás ver toda la lista de contactos que tienes registrados, pero si no encuentras a alguien, deberás entrar a las opciones que se encuentran en la parte de arriba a la derecha ahí mismo. Ahí verás que viene la opción de “Actualizar” y de “Ayuda”

Para poder ver todos los contactos deberás presionar en “Actualizar” y todos aquellos que aún tengan una cuenta y los que no se mostraban ahora aparecerán. Pero en caso de que sigas sin poder ver a un contacto en particular que tienes registrado en tu teléfono, puede haber una explicación para esto: ese contacto no tiene WhatsApp.

La sección de “Ayuda” que mencionamos antes justamente tiene dos simples opciones de porque no puedes ver a tus contactos:

No lo tienes registrado en tu teléfono.

Ese contacto no tiene WhatsApp.

Así que si no puedes ver a alguien que tienes registrado, tal vez sea hora de invitarlo a descargar la aplicación.