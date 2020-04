WhatsApp: esta es la forma en que puedes enviar un mensaje sin guardar el número

En ocasiones genera incomodidad tener que guardar un número telefónico para poder enviar un mensaje de WhatsApp. Existe un método para saltar este paso.

Resulta incomodo tener que añadir a la lista de contacto a personas con las que posiblemente solo vayas a intercambiar una información puntual. Hay quienes no quieren que un desconocido vea un estado de Whatsapp. Otros van más allá y no les gusta revelar su foto de perfil con quienes no tienen un trato común. Pero para poder comunicarse por Whatsapp, alguno de los dos participantes tiene que guardar el número telefónico.

Hay aplicaciones que emulan WhatsApp, pero la app oficial no las reconoce y al descargarlas y utilizarlas, corres el peligro de ser bloqueado. Nadie quiere estar baneado de la red social de mensajería más grande del planeta. Así que hay que tener mucho cuidado a la hora de sumergirse en estas descargas.

El sitio Gadgets.Ndtv.Com explica en cuatro sencillos pasos, como hacerlo desde tu celular, utilizando el navegador. Lo primero es copiar este enlace: http://wa.me/xxxxxxxxxx, o este otro: http://api.whatsapp.com/send?phone=xxxxxxxxxx. En el lugar que aparecen las "X" se sustituye con el número telefónico. Es esencial que en el contacto se agregue el código del país: (+52) en el caso de que sea para México.

Una vez que esté copiado ese enlace en el buscador, se oprime enter y esto lo lleva a una pantalla con un botón verde que dice mensaje. Presionan esa opción y los llevará a Whatsapp. Allí queda dirigido directamente a la conversación y comparte la información requerida. Esta opción es recomendable para usuarios Android.

WhatsApp sin contacto para IPhone

En el caso de los que utilizan Apple, la tienen mucho más fácil. Ya que a través de la aplicación Siri Shortcuts existe la opción de enviar mensajes WhatsApp sin contacto. Simplemente permitir los accesos directos no confiables, dentro de esta app y luego abrir este link para enviar el mensaje.