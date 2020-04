WhatsApp: ¡Ojo! tu cuenta podría ser fácilmente hackeada

Entérate de cómo puedes evitarlo.

En el sitio web We Live Security partieron de la premisa que cualquiera podría tomar el control de tu cuenta de WhatsApp con solo saber tu número telefónico. Una posibilidad que asusta a cualquiera, sobre todo a quienes tienen conversaciones que preferirían se quedaran ahí. Pero también una grave falla de seguridad para una aplicación bastante segura, que incluso utiliza cifrado de extremo a extremo.

¿Es posible que alguien tome el control de tu cuenta? Sí.

Cuando compras un teléfono nuevo, de seguro lo primero que instalas es WhatsApp. Una vez instalado, la aplicación te pide un código de verificación, que es enviado al mismo móvil. Cuando lo ingresas, si tienes un respaldo de tus mensajes antiguos, estos aparecerán en tu teléfono. Si no habías hecho un backup, aparecerán los grupos de los que eres parte, pero sin sus nombres ni los de las personas que los conforman. Básicamente, muchos números, que tienes que ir uno por uno adivinando a quien corresponden.

Sin embargo, el peligro podría radicar precisamente en ese mecanismo. Cualquiera que tenga acceso al código que envía WhatsApp, podría tomar el control de tu cuenta. Incluso, podría chatear con tus contactos haciéndote pasar por ti.

¿Cómo puedo evitarlo?

Los amigos de We Live Security crearon una estrategia que se reduce a 3 simples medidas. Puedes hacerlo tú también. Es muy rápido, sencillo y no necesitas descargar programas ni aplicaciones extras.

El primer consejo es bastante obvio, pero quizás no está de más decirlo. No deberías nunca dejar tu teléfono solo. Es un clásico el quedarte dormido camino a tu casa en el transporte público, con la pantalla a vista y paciencia de todos los demás pasajeros. O incluso dejar tu teléfono arriba de la mesa cuando vas al baño, convirtiéndolo en un blanco fácil para personas con malas intenciones. No sabes qué podría pasar, por lo que no es recomendable dejar tus dispositivos sin supervición.

La segunda medida que deberías tomar, es desactivar la vista previa de tus mensajes SMS. Muchas aplicaciones utilizan esa vía para enviar códigos de activación. Si aparecen en tu pantalla, cualquier persona podría verlos. Incluso sin conocer la contraseña para ingresar a tu móvil.

Pero el mejor consejo para evitar que un hacker utilice este mecanismo para acceder a tu cuenta es una solución que te ofrece el mismo WhatsApp. Se trata de una verificación en dos pasos creada por la aplicación. Es muy simple de activar y es efectiva para detener este tipo de ataques.

¿Cómo activo la verificación en dos pasos de WhatsApp?

Con la aplicación abierta, debes dirigirte a Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos, y seleccionar Activar. Te pedirá un PIN de seis dígitos. Una vez ingresado, te da la opción de ingresar un correo electrónico. Esto es para restablecer el PIN en caso de que lo olvides.

Esta opción te pedirá que ingreses tu PIN cada vez que vuelvas a registrar tu número de teléfono en WhatsApp. Eso impedirá con éxito que otra persona tome control de tu cuenta utilizando el código de activación.