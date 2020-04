WhatsApp: ¿es cierto el mensaje que circula en grupos que asegura que el coronavirus muere con jugo de limón y vitamina C?

En WhatsApp se encuentra circulando una cadena que parece tener información que supuestamente puede ayudarnos, pero ¿qué tan cierto es eso?

Las cadenas de WhatsApp tienden a tener noticias falsas que la gente comparte sin ponerse a ver si la información es real o no. Una de esas cadenas afirma que podemos salvarnos y curarnos del coronavirus si es que consumimos mucha vitamina C y si tomamos jugo de limón.

“Hola, soy Laila Ahmadi de China, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de Zanjan. El virus Corona llega a cualquier país tarde o temprano. No hay duda de que muchos países no tienen kits o equipos de diagnóstico, por lo que utilice tanta * vitamina C natural como sea posible * para fortalecer su sistema inmunológico.

No te preocupes, C se deshace de él mucho, y eso está bien. También asegúrese de usar más madera amarilla.

Además dígase a sí mismo y a sus hijos que se supone que todos son VIH positivos y * no toquen a nadie y no se arrepientan *.