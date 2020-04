TRAIN TO BUSAN PRESENTS: PENINSULA muestra su brutal tráiler lleno de zombis

Por si alguien tiene deseos de ver más cosas sobre el fin de mundo.

El mundo parece que vive enfrascado entre las consecuencias del aislamiento por la pandemia del Coronavirus Covid-19. Pero, de algún modo, el clásico filmes sobre zombies TRAIN TO BUSAN parece que es extrañado por algunos cuantos.

Es un poco desconcertante, pero ahora, de la nada, se ha liberado el primer avance de la secuela oficial de esa cinta de culto. Y luce bastante bien, si el mundo no estuviera donde se encuentra ahora.

A través de su canal oficial de YouTube Well Go USA Entertainment presentó el tráiler de la cinta TRAIN TO BUSAN PRESENTS: PENINSULA.

Tal como podríamos esperar cada fragmento muestra alta tensión, terror, pánico, gore y toneladas de muertos vivientes en un escenario apocalíptico. Esta es la sinopsis oficial:

Cuatro años tras la masacre total de Corea del Sur en Tren a Busan, Jung-seok (Gang Dong-won), un soldado que previamente había escapado del país muerto, revive el horror cuando es asignado a una operación secreta con dos simples objetivos: recuperar y sobrevivir. Cuando su equipo se encuentra inesperadamente con sobrevivientes, sus vidas dependerán de si lo mejor – o lo peor – de la naturaleza humana prevalece en las peores de las circunstancias.

La trama se ubica cuatro años después de la primera parte y el reparto, por obvias razones, es totalmente distinto. Al parecer.

Esta cinta no tiene una fecha de estreno aún. Pero dada la situación podría ser a finales de este año o hasta 2021.