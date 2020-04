Qué es el #The200Challenge, usando tecnología para mantenernos conectados [FW Opinión]

Cuando la distancia es necesaria, la tecnología logra mantenernos más conectados que nunca.

Esta columna de opinión es de autoría de nuestra compañera Nicolle Knüst, en colaboración para FayerWayer.

Empresas y grandes marcas a nivel mundial se han sumado a la campaña The 200 Challenge de la agencia Schackleton, la cual busca incentivar la conciencia colectiva y mantener un mínimo de 2 mts (200 cms) de distancia para evitar el contagio y propagación del COVID-19.

Hace aproximadamente más de 1 mes que el mundo entero se vio enfrentado por una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos años, donde países y gobiernos se alertaban y tomaban medidas para hacerle frente a esta nueva amenaza.

Desde entonces que el tomar conciencia y ser más empáticos han sido factores comunes no solo en las personas, sino que también en las empresas, donde nace un cuestionamiento de los paradigmas y en el cómo se han hecho las cosas hasta hoy.

El desafío #The200Challenge parte de la base que debe existir un mínimo de 200 cms de distancia entre las personas para proteger su salud y frenar los contagios. Así es que marcas como CocaCola, MasterCard, Mercado Libre y Telefónica se han sumado y en el caso de las empresas en Chile, Zenta Group, compañía de TI y Desarrollo de Software, busca ser una de los referentes de introducirse a esta campaña.

El escenario actual llevó a que muchas organizaciones tuvieran que volcarse al trabajo remoto. En el caso de Zenta, si bien existía un conocimiento por la modalidad remota con cerca de un 20% de sus talentos practicándola, en solo 4 días logró expandirla a un 100% de operatividad tras el boom de la crisis. Junto con esto y la preocupación por sus talentos, surge la interrogante de cómo una empresa TI, puede sumarse a esta campaña.

A partir de una intervención a su logo, la empresa busca incentivar a otras organizaciones a volcarse al Trabajo Remoto, apoyándose de la tecnología para mantenernos lejos, pero seguir más conectados que nunca. Una iniciativa que a nivel país, logra posicionarse como un hito de referencia en el rubro TI.

“Entendemos que todos nos hemos visto desafiados a adaptar nuestra forma de trabajo en un cortísimo período de tiempo. Si bien la tecnología nos ayuda, no podemos olvidar nunca el componente humano detrás, y cómo este se relaciona con nuestros clientes, empresas y talentos. El cambio temporal imagotipo de Zenta responde más allá del challenge de separar solo las letras; buscamos transmitir la flexibilidad que todos debemos tener para reaccionar frente a una modalidad de trabajo sin precedentes, pero sin perder la conexión social con el ecosistema que nos rodea” comenta Javier Balieiro, Gerente de Nuevos Negocios y Marketing de Zenta.

No cabe duda que hoy la invitación es clarísima, para que más empresas se sumen al desafío de estar 100% conectados a pesar de la distancia física. Este es un momento para ser responsables frente a una situación que afecta al mundo entero.

—

Sobre Nicolle Knüst:

Periodista, emprendedora, y coolhunter.

Hice el servicio militar en Canal 13, y el apostolado periodístico en varias revistas. Viajé por el mundo 3 años y regresé a Chile con ganas de ser mi propia Boss. Hoy fundadora y CEO de Wunder, empresa de PR & Marketing para Startups y Tech Companies. Trabajé haciendo PR para Evernote en Chile y Netflix en Ecuador. Me dedico a conectar ecosistemas de innovación y tecnología. Les estaré contando interesantes tendencias, novedades y cómo se está moviendo el mundo tech around the world… Por lo pronto, estaré escribiendo sobre Israel y Estados Unidos. En Instagram soy @nicolle.knust.