The Walking Dead: creador de la serie revela el origen de los zombies

Los zombies de The Walking Dead nunca tuvieron un origen oficial... hasta ahora, pues el mismo creador habló de esto en su Twitter.

The Walking Dead es una de esas series que todos llegamos a amar, y aunque algunos ya no siguen a la serie de cómics y que se quedaron atrás con la serie de TV, tenemos información que pensamos que nunca íbamos a conocer: el origen de la infección zombie.

Gracias, Robert Kirkman

No es un secreto que dentro del cómic y de la serie se mantuvo en las sombra el misterio sobre el origen de la infección. Aunque pudimos ver una parte en la que vemos como un tipo de virus afecta el cerebro y revive a las personas, nunca se supo de donde venía esto.

Afortunadamente y a manera de noticia muy buena para hacer más llevadera esta cuarentena del demonio, el mismísimo creador del cómic, Robert Kirkman, por fin nos dijo de dónde vino la infección.

No, no es un virus de laboratorio, tampoco es una maldición o nada por el estilo. El origen de la infección zombie dentro del universo de The Walking Dead es nada más y nada menos que… “Esporas espaciales”

“- Hey Robert Kirkman, nunca tuvimos una respuesta incluso con el final del cómic ¿qué causó a los zombies? – Espora espacial."

Esa es la respuesta oficial que Kirkman dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter. Lo más curioso de todo esto, es que si intentan encontrar ese tweet dentro de su cuenta oficial ya no está posible, pues fue eliminado por el mismo creador.

¿Esto significa que habló de más y que no debíamos saber todo esto? Aunque lo más probable es que esto sea solamente una broma hecha para todos sus fans, pero realmente es la primera vez que decide hablar sobre esto.

Así que ahora que sabes el origen de esto ya puedes comenzar a realizar tus teorías más locas y compartirlas en redes sociales.