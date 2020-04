The Last Of Us 2: anuncian nuevo atraso del esperado videojuego

Dicen que las cosas buenas se hacen de rogar, pero el tema de The Last Of Us 2, la continuación del popular juego de PS3, ya parece chiste.

Por enésima vez, Naughty Dog, el estudio a cargo, anuncia a través de sus redes que la segunda entrega de este videojuego se ha retrasado, y ahora no dan una fecha nueva.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020