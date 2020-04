The Dark Pictures Anthology: Little Hope es presentado de parte de Bandai Namco

El horror nos llevará a dos épocas distintas en la caería de brujas con The Dark Pictures Anthology: Little Hope de parte de Bandai Namco.

Bandai Namco reveló el nuevo capítulo de su juego The Dark Pictures Anthology el cual llevará por nombre Little Hope. Sinceramente se ve increíble.

El terror hecho como debe ser

Para quienes no sepan qué es The Dark Pictures Anthology, es en un juego de terror divido en episodios que nos cuenta distintas historias de terror, en donde debemos sobrevivir con un grupo de personajes a situaciones llenas de historias paranormales y entes que nos quieren matar.

La historia anterior (Man of Medan) nos ponía a descubrir los secretos del barco llamado Ourang Medan, pero este nuevo capitulo es muy distinto.

En Little Hope nos adentraremos a un pequeño pueblo ficticio que fue parte de uno de los episodios más oscuros en la historia de la humanidad: la cacería de brujas.

Aquí controlaremos no solamente a un grupo de estudiantes que terminan en Little Hope mientras están atrapados por una misteriosa niebla, sino que controlaremos a otro grupo idéntico al del futuro mientras la cacería de brujas se está llevando a cabo.

Inspirado por Silent Hill y películas como The Blair Witch Project, este capítulo de The Dark Pictures Anthology promete ser incluso más aterrador que Man of Medan.

Una de las cosas que más nos llaman la atención es que ahora la cámara tendrá más libertad de movimiento que su predecesor, de modo que podremos ver más a detalle todo lo que se encuentra en el pueblo y sus alrededores.

Aquí podemos ver como rostro del episodio a Will Poulter quien no solamente da vida a las dos encarnaciones de su personaje por medio de su fisico, sino que si actuación de voz es sobresaliente, logrando que ambos personajes logren tener una personalidad distinta de acuerdo a sus voces y su personalidades.

Sin duda este es uno de los juegos de terror que más prometen asustarnos y podemos esperar a verlo en el verano de este año para Xbox, One, Playstation 4 y PC.