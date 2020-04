Star Wars: Disney+ tiene lista una serie documental de The Mandalorian

Los fans de Star Wars pasan por un momento complicado. El Episodio IX difícilmente los dejó satisfechos a muchos y la franquicia, igual que el resto del mundo, al parecer tuvo que entrar a la congeladora por la contingencia mundial.

Sin embargo, antes de todo eso había una firme luz de esperanza para todos: The Mandalorian. La serie exclusiva de Disney Plus que nos demostró que este universo seguía vivo.

Por desgracia la segunda temporada, incluso desde antes que surgiera todo el caos, estaba programada para estrenarse hasta finales de 2020.

El panorama ahora es más incierto que antes, pero Disney Plus nos tiene una sorpresa que nadie vio venir, con una nueva serie basada en esa otra serie:

Pull back the curtain on #TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian, an eight-episode documentary series, starts streaming on May the 4th, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Hzq6mmNgMG

— Disney+ UK (@DisneyPlusUK) April 15, 2020