Samsung: sus nuevos auriculares inalámbricos ya tienen nombre oficial

Para que los nuevos audífonos inalámbricos que llegarán de parte de Samsung ya tienen nombre, aunque no se haya anunciado aún de manera oficial. Ya sabes, dulces y jugosas filtraciones escritas en neerlandés.

De acuerdo al portal LetsGoDigital los nuevos auriculares de Samsung se han filtrado por medio de un nuevo registro de marca, el cual nos muestra que el nombre de los próximos auriculares podría ser el de Samsung BudsX.

Al parecer estos podrían ser una evolución de los Galaxy Buds + y aunque no se ha confirmado, estos podrían ser aquellos que todo el mundo conocía como los Samsung Bean: unos auriculares que algunos dicen que tienen forma de frijol y otros dicen que tienen formad e hígado.

De acuerdo a la misma web, podemos saber que así es justo como se describe al producto. Y no están mintiendo, realmente es una larga descripción:

“Headphones; Earbuds; Wearable wireless headsets / earsets comprised primarily of an MP3 player; Wireless headsets / earsets incorporating a sensor for detecting whether the headset is on or off; Wireless headsets / earsets incorporating software for providing a fitness guide; Wireless headsets / earsets incorporating software for measuring distance, speed, time, changes in heart rate, activity level, calories burned; Earphones; Wireless headsets for mobile phones / smartphones / tablets.”