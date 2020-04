Samsung Galaxy Fold 2 tendría su propio stylus y la pantalla sería brutal

Samsung sigue firme en su idea de mantener la línea iniciada con el Galaxy Fold. Desde hace meses ya sabemos que están preparando el regreso de esa gama, con un terminal que estaría obligado a corregir todos los detalles que presentó el primer modelo.

Si recuerdan nuestra reseña de la unidad de primera generación recordarán que en realidad fue algo que nos encantó, particularmente como la realización de un atrevido ejercicio conceptual materializado como un smartphone funcional.

El Galaxy Fold 2 tiene amplio terreno para refinar todos esos apartados donde los cuidados eran extremos y el desempeño era funcional. Por fortuna parece ser que Samsung está justo en esa sintonía.

Sucede que Ross Young, CEO de la compañía Display Supply Chain Consultants utilizó su cuenta de Twitter para filtrar algunos detalles en torno a este nuevo modelo y hay mucha información jugosa.

Galaxy Fold 2 Leak cont.

•Notch/Hole/UPC – They wanted to go with an under panel camera, but it isn't ready yet. Will be a punch hole.

•Pen Input: Yes, will have the S-Pen. Fits in with the Note Series and enhances the tablet experience.#Samsung #GalaxyFold #Foldable

— Ross Young (@DSCCRoss) April 20, 2020