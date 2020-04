Rick y Morty: se revelan nombres de los nuevos episodios

Rick y Morty tiene referencias hasta en los títulos de sus capítulos y ahora ya tenemos los nombres de los 5 episodios de la cuarta temporada.

Rick y Morty han tenido mucho tiempo para preparar sus nuevas aventuras y presentarnos la segunda mitad de la cuarta temporada. Y aunque parecía que nunca veríamos algo nuevo, por fin se dan a conocer los nombres de los episodios que faltan para esta temporada.

Muchas referencias a otras producciones

Como ya es tradición con los productores de Rick y Morty, los episodios que llegarán para completar la temporada tienen nombres que hacen referencias a otras series y películas. Aunque no siempre es tan clara la referencia gracias a que siempre se implementan los nombres de los personajes en los episodios.

Así que veamos los títulos de los episodios que están por venir.

Never Ricking Morty (Episodio 6)

Promortyus (Episodio 7)

The Vat of Acid Episode (Episodio 8)

Childrick of Morty (Episodio 9)

Star Mort Rickturn of The Jerri (10)

El primer episodio es un juego de palabras que hace referencia a la película “Neverending Story” y el segundo hace referencia a “Prometheus”. El tercer episodio, por la simplicidad del titulo, podría ser una referencia a FRIENDS y la manera en que llaman a sus episodios.

Por último tenemos a Children of Men y a Star Wars: Return of the Jedi.

Junto con los nombres se compartió un video e donde pasan los nombres de los episodios con el título del show mostrado al mas puro estilo de Terminator. Lo que podría sugerir de nuevo un viaje en el tiempo en alguno de los episodios.

Al final, se nos recuerda que los nuevos episodios se estrenarán el 3 de mayo por Adult Swim. Lamentablemente no se ha dado a conocer si estos episodios se estrenarán en Netflix o en algún otro servicio para Latinoamérica.

Solamente nos queda esperar y seguramente estaremos frente a un gran final de temporada. Los mantendremos informados de todo lo que se anuncie sobre el estreno de estos episodios.